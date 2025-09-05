Redacción Galicia 05 SEP 2025 - 07:00h.

La señal situada en la Plaza Mayor ha desatado la polémica entre vecinos y grupos políticos de la localidad

El grupo municipal socialista de Ponteareas ha remitido una carta a la alcaldesa oponiéndose a la nueva señal

PonteareasUna señal situada desde el pasado mes de marzo en la Plaza Maior de Ponteareas, en pleno centro del pueblo ha desatado la polémica ahora entre vecinos y políticos de la localidad. "Prohibido jugar en la plaza", se puede leer en la plaza más céntrica.

El grupo municipal socialista de Ponteareas ha remitido una carta a la alcaldesa, Nava Castro, en la que se opone a la presencia de esta señal. La portavoz socialista, Vanesa Fernández Soage, recuerda que hace unos meses, cuando se colocaron las señales, su grupo ya expresó públicamente su rechazo por considerar que estas restricciones “atentan contra los derechos de la infancia y rompen con el modelo de villa abierta, inclusiva y pensada para las personas” que defienden.

Según el PSOE, en el último pleno, el propio ejecutivo municipal admitió que ”no existe ninguna ordenanza municipal que ampare esta prohibición”. Para Fernández Soage, esta actuación constituye “un abuso de poder, genera inseguridad jurídica y limita de forma arbitraria el uso del espacio público por parte de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños” según detalla en su comunicación al ejecutivo municipal.

Los socialistas de Ponteareas afirman además, que la medida contradice los compromisos adquiridos por el Concello con la Estratexia Ponteareas 2030, que en su Eje 2 establece la necesidad de garantizar la accesibilidad universal de los espacios públicos y promover la cohesión social y la inclusión.

El gobierno municipal responde: la señal la pidieron los vecinos

Por su parte desde el gobierno local, aseguran que las señales se instalaron a petición de los vecinos que usan habitualmente ese espacio. Recuerdan que están dirigidas a niños de más de cinco años. Insisten en que los problemas los generan los niños más mayores, que andan en bicicleta o juegan a la pelota por la plaza.

Así lo han trasladado en un comunicado oficial: "Las señales informativas de la Plaza Mayor responden a una demanda trasladada por vecinos y, de manera especial, por el comercio y la hostelería que desarrollan allí su actividad. El problema no es el juego infantil, sino determinadas prácticas de niños/as mayores de 5 años, como jugar a la pelota o circular en bicicleta que provocaban molestias, balonazos y riesgos para las personas usuarias de la plaza o que estaban en las terrazas."

Las señales no son sancionadoras: son informativas y disuasorias

Desde el Ayuntamiento advierten de que se trata de señales informativas y disuasorias, no sancionadoras, y que su único objetivo es favorecer una buena convivencia entre todos los agentes que comparten este espacio público ya que existen otras zonas en el casco urbano más idóneas para esas prácticas.

Además, piden a las familias que eduquen y supervisen para que el uso de la plaza sea seguro y agradable para todo el vecindario. Destacan que no es la primera villa en la que se instalan estas señales informativas para pedir que prime la convivencia. "Seguiremos apoyando medidas que garanticen el equilibrio entre usos y el bienestar de la ciudadanía, convencido de que la convivencia se construye con la colaboración de todos y todas".

Mientras tanto los socialistas insisten en que las dos señales instaladas en la plaza indican una clara prohibición y no informan tal y como indica el ayuntamiento.