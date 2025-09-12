Patricia Martínez 12 SEP 2025 - 16:10h.

En Os Biosbardos ya planean sacar productos inspirados en el mural para vender en su web

El mural de Eva Casais en una protectora de Pontevedra, nominado a mejor del mundo por Street Art Cities: "Estoy abrumada"

PonteareasEn la protectora de animales de "Os Biosbardos", ubicada en Ponteareas, están de celebración. Y eso que no era fácil la lucha de este mural, creado por la artista gallega Eva Casais, contra su competencia, repartida por distintos puntos del mundo. Pero el mural que esta artista viguesa creó para sus paredes es el mejor el mundo, al menos, del mes de agosto, según las votaciones mundiales que se recogen en la plataforma internacional Street Art Cities, donde se documentan y mapean los mejores trabajos de arte urbano, repartidos por todo el mundo.

En la plataforma se subraya además que “el mural muestra a los animales que se cuidan en el refugio, con el objetivo de llevar color a un entorno que, por lo general, resulta gris y apagado”.

Emoción por el premio pero sobre todo por el trasfondo: la lucha por los derechos de los animales

Eva Casais se siente “muy emocionada a nivel profesional pero esta obra tiene un trasfondo aún más importante”, apunta, destacando “la cantidad de gente que lucha por los derechos de los animales y que se ha movilizado”, cuenta tras recibir la noticia de ese primer puesto.

La artista viguesa espera que el reconocimiento “traiga repercusión para la protectora, que lleguen más fondos y sobre todo, más adopciones. Ojalá esto sirva para dar visibilidad”, insiste.

Eva se siente “superorgullosa y más por la temática” incide porque “me toca muy de cerca”. Eva realizó esta intervención artística el pasado agosto, con la ayuda de algunos voluntarios y las pinturas donadas por una empresa viguesa. Pero esta no era su primera colaboración con el refugio. Hace tres años pintó en las mismas paredes su primer mural : “me enamoré de este lugar e incluso adopté a una perrita". Ahora, imparte un taller de acuarela y cerámica allí y también colabora en el diseño del merchandising.

En Os Biosbardos planean ya sacar productos inspirados en el mural ganador, para poder venderlos en la tienda online y seguir ayudando a los animales. Y si se le pregunta a Eva por el siguiente reto, lo tiene muy claro: “a competir por el mejor mural del año, a por el mejor del mundo mundial”, un galardón que ahora ya no les parece un imposible.