15 SEP 2025 - 03:00h.

Este joven de 21 años comenzó a patinar con solo tres años para acompañar a su hermana

Lucas lamenta no poder terminar la temporada compitiendo en el Mundial: "yo no elijo donde competir"

A CoruñaLucas Yáñez acaba de llegar a su casa de A Coruña, desde Italia y se ha venido con una medalla de oro en su maleta, como campeón de Europa de patinaje artístico, en la categoría senior.

El campeonato europeo se celebró hace unos días en Trieste, Italia y allí además de Lucas, compitieron otros tres deportistas más del Club CPA Maxia de Oleiros, donde este campeón patina desde niño.

“Iba muy bien preparado de este verano”, cuenta Lucas ya de vuelta en casa, “y las dos pruebas me salieron perfectas” recuerda. A sus rivales los conocía bien: “tanto el portugués que quedó segundo, como el tercero, que es un español que conozco, y que compito con él todos los años, todos tenemos muy buen nivel y ganar es complicado”.

Lucas ya había brillado en el programa corto de la competición, quedando como primer clasificado. Por eso, jugó con la ventaja de salir el último a competir en el programa largo, conociendo todas las puntuaciones de sus rivales. Este joven de Dorneda, en A Coruña, logró una puntuación total de 239,9 puntos, llevándose el primer puesto del europeo.

Lucas lamenta no poder cerrar la temporada participando en el campeonato del mundo

Lucas siente una “satisfacción impresionante” tras lo conseguido en Trieste, aunque le queda la pena de cerrar ya la temporada y no poder ir al mundial: “yo no lo elijo dónde competir, la Federación española decidió no convocarme para el mundial, cosa que no entiendo por mi trayectoria, pero son cosas que pasan”, lamenta.

“Mucha gente esperaba que yo fuera” detalla Lucas, añadiendo que tuvo “momentos complicados personales durante el campeonato de España” y cree que eso le ha pasado factura. Pero este parón no le frena en su carrera: “mi siguiente objetivo es empezar con cosas nuevas, mi objetivo es ganar el mundial y el año que viene puede ser”.

Ahora se prepara para ser bombero, otro de sus sueños

Lucas está a punto de cumplir los 21 años y acaba de terminar un grado medio de deporte. Ahora comenzará a prepararse para ser bombero, su otro sueño. “Llevo patinando desde los tres años, mi hermana también patinaba y me llevaron con ella a patinar” recuerda sobre sus inicios, “yo era muy intranquilo, vi a mi hermana, y quise probar y aquí sigo, y no me ha ido nada mal” resume sobre una carrera que acumula pese a su juventud grandes éxitos, entre ellos el campeonato mundial junior, que logró en 2021, con solo 16 años.