Redacción Galicia 15 SEP 2025 - 13:48h.

Las rápidas maniobras de la embarcación evitaron una situación dramática

La ONG francesa avistó 20 delfines muertos en un pesquero gallego en el mes de marzo

Compartir







Islas Cíes, PontevedraLa ONG francesa Sea Shepherd France denuncia un incidente sufrido con su barco Walrus el pasado viernes en las costas gallegas. Según explican en un comunicado en redes sociales “un pesquero cargó varias veces contra el Walrus, mientras veíamos silenciosamente subir su red.” Se trata de un arrastrero de Bueu que navegaba a 30 millas de las Islas Cíes.

En el vídeo publicado por la propia organización se puede ver como el barco gallego se acerca peligrosamente a la embarcación, en un episodio en el que no ha habido que lamentar daños, ya que “sin la velocidad y maniobrabilidad de nuestro barco, esta situación podría convertirse en un drama” asegura la ONG.

PUEDE INTERESARTE Las orcas reaparecen en las Rías Baixas y destrozan un velero: ya son 15 embarcaciones dañadas este último mes

OBJETIVO DE LA ONG

Las actuaciones de la organización francesa están dentro de la Operación Dolphin Bycatch Spain, que ya realizaron en el mes de marzo. Su cometido es el de luchar por la conservación de los delfines evitando que los pesqueros se lleven a esos cetáceos en sus redes. En el mes de marzo en Galicia, avistaron hasta 20 delfines muertos en las redes de un pesquero gallego.

PUEDE INTERESARTE Muere el delfín 'Manoliño', el cetáceo gallego que prefirió a los humanos

A pesar de ser francesa, Sea Shepherd France actúa en numerosos países en defensa de la fauna marina, no solo con operaciones en favor de los cetáceos en lugares como Japón sino que también a favor de las tortugas marinas en los territorios galos de ultramar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

MÁS INCIDENTES

La denuncia de prácticas perjudiciales para las especies marinas hace que en ocasiones sufran este tipo de episodios con pesqueros. No es la primera vez que les sucede, la vigilancia y grabación de las capturas de los barcos, ha provocado otros ataques también en Francia.

En esta nueva campaña, a pesar de lo ocurrido del pasado viernes, no han visto ningún ejemplar fallecido en la media docena de barcos que han observado. Cierran su comunicado con positivismo “el celo de algunos pescadores por ocultar sus actividades solo fortalece nuestra determinación”.