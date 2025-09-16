Redacción Galicia 16 SEP 2025 - 15:03h.

El hombre realizó pedidos a su nombre en hasta 20 establecimientos diferentes de comida

La mujer recibió hasta 85 llamadas en media hora por parte del presunto acosador

Barbanza, A CoruñaNunca se pudo esperar que lo que empezó con una conversación banal a través de Facebook, iba a terminar en una pesadilla para una mujer de la comarca de Barbanza, en la provincia de A Coruña.

Al día en el mundo miles de usuarios establecen conversaciones con desconocidos a través de las redes sociales. Un porcentaje menor son los que dan el paso desde los móviles hasta la vida real. Y un porcentaje todavía menor son los que una vez que se conocen en la vida real, encuentran en esa persona a su media naranja. La protagonista de esta historia forma parte de la última, cuando conoció al chico en persona no tuvieron "feeling" y ahí terminó esa fugaz experiencia. Hasta ahí nada fuera de lo común.

Los problemas llegaron después, cuando comenzó a recibir llamadas telefónicas de forma incesante acumulando hasta casi un centenar en apenas media hora. Incluso gran parte de ellas a horas intempestivas cuando la joven ya estaba tratando de conciliar el sueño.

De las llamadas telefónicas, el chico pasó a los pedidos de comida a domicilio a nombre de ella, superando los 20 establecimientos en diferentes zonas de Galicia incluso en Málaga.

Los gustos del presunto acosador son variados, desde pizzas, hasta hamburguesas pasando por tablas de embutidos. En una ocasión la cuenta ascendió hasta los 90 euros. Pero es que además, los pedidos no los recoge, lo que supone también una pérdida para los establecimientos que no disponen de una manera de verificar la identidad de los clientes.

La mujer harta del acoso recibido, presentó la pasada semana una denuncia ante la Guardia Civil. En el escrito recoge episodios de acoso telefónico desde hace un mes, recibiendo llamadas en número oculto. En ocasiones decide responder pero con lo que se encuentra es con insultos. Además, también advierte de las llamadas a los establecimientos de comida haciéndose pasar por la denunciante.