20 SEP 2025 - 15:03h.

Las llamas en O Bolo queman 240 hectáreas y un último incendio se ha declarado A Fonsagrada, Lugo

La UME vuelve a Galicia por los incendios de O Bolo en Ourense y Pantón en Lugo

LugoTres incendios que permanecen activos en Galicia recuerdan al terrible agosto que dejó 120.000 hectáreas calcinadas. El fuego en Pantón ya quema 1.400 y obligó a desalojar otra aldea.

Mientras allí se mantiene el nivel 2 de alerta por la proximidad a viviendas, un total de 17 personas que viven en el núcleo de Abelairas abandonaron durante la noche sus domicilios por precaución.

El avance de las llamas llevó a tomar la decisión después de que durante este 19 de septiembre se tuviesen que evacuar también a 49 vecinos de Cibrisqueiros, Frontón, Budián y Souto, que pudieron regresar a sus hogares después.

Sin ninguna población confinada en el municipio de Sober, sí hubo desalojos igualmente en las aldeas de A Barca y Rosende, ya que el fuego cruzó el río Cabe y amenaza alcanzar Lornís.

En Pombeiro de Patón se han sumado este 20 de septiembre a los trabajos de extinción efectivos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Tabuyo del Monte.

Colabora igualmente la Unidad Militar de Emergencias (UME), con misiones de ataque directo al fuego para defender la localidad de Nogueira. Usaron maquinaria para repasar y ensanchar el perímetro.

240 hectáreas en O Bolo, en situación 2

Por otro lado, en el municipio de O Bolo (Ourense) se dieron indicaciones para el desconfinamiento de las localidades de Lentellais, Santa Cruz y O Bolo, según ha detallado el 112 de Galicia.

El incendio en esa zona, concretamente en la aldea de Vilaseco, afecta a 240 hectáreas, tal y como han cifrado en la última actualización. También se mantiene ahí activada la situación 2 del protocolo para estos sucesos.

Sobre todo, debido a la cercanía de las llamas al núcleo de Santa Cruz, consecuencia del empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que dificultan los trabajos de los efectivos.

Otro fuego en A Fonsagrada

Un tercer fuego se declaró en A Fonsagrada (Lugo) cuando el reloj marcaba las 2:25 horas, en concreto en la parroquia de O Trobo. Las últimas estimaciones cifran en 20 hectáreas la superficie quemada.

Por su parte, en Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, sigue controlado otro fuego que afecta 140 hectáreas de monte arbolado.