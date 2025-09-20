Redacción Galicia Europa Press 20 SEP 2025 - 17:44h.

El ataque de varias personas al inmueble residencial Francisco Suárez ocurrió a las tres de la madrugada

Los agentes tratan de identificar a los responsables y analizan mensajes en redes como "esto se arregla con gasolina"

Compartir







LugoUnos desconocidos atacaron con cócteles molotov el edificio residencial Francisco Suárez que acogerá a menores migrantes en la localidad de Monforte de Lemos (Lugo).

Este suceso, que ya investiga la Policía Nacional, se registró a las tres horas de la madrugada cuando lanzaron una de las bombas incendiarias de fabricación casera al interior del inmueble, por una ventana.

PUEDE INTERESARTE El caso de la menor quemada en Gran Canaria: cómo se fabricó el relato de un intento de asesinato atroz que no fue tal

Otro artefacto se quedó en el exterior, pero los daños fueron importantes por la explosión que hubo dentro. Afectó a la zona del comedor, calcinada y con numerosos daños materiales.

Hasta el lugar se movilizaron bomberos y agentes para apagar el fuego, mientras que la Policía Científica recabó pruebas ya por la mañana. Según ha detallado el Ayuntamiento de Monforte, tratan de identificar a los autores.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional detiene a un hombre acusado de colocar pancartas contra los menores no acompañados en Oviedo

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para conseguirlo, están visionando las imágenes de las cámaras de seguridad que hay instaladas. Se observa a varios individuos fuera del edificio que Proedeme tiene en el pueblo lucense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Esto se arregla con gasolina"

Además, los agentes analizan mensajes que circulaban previamente a los hechos por redes sociales en los que rezaba. Uno de ellos dice "esto se arregla con gasolina".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ataque llega una semana después de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciase la creación de este centro, que contará con un total de 80 plazas.

Precisamente, ella misma ha condenado "con toda la firmeza" estos actos y ha pedido "prudencia" hasta que se "aclarare cuanto antes" lo sucedido.

"Parece un atentado", condena el alcalde

Por su parte, el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, ha condenado "tajantemente" el ataque vandálico que "parece un atentado". "Una sociedad pacífica como la monfortina no puede ni debe admitir actos como este", ha señalado.

A raíz de lo sucedido, el regidor ha convocado una junta de portavoces el 22 de septiembre a las 9:00 horas con todos los grupos de la corporación municipal y plantear un "rechazo unánime" de todos los concejales.

Asimismo, se comunicó con el jefe de la Policía Nacional y ofreció la colaboración mediante la Policía Local en el esclarecimiento de los hechos para "dar con los responsables y que la justicia caiga sobre ellos".