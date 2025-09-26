El examen para cubrir una plaza de oficial de servicios múltiples en el Concello de Cangas resultó un despropósito

Desde el PP aseguran que “lo que pasó es una auténtica vergüenza y un insulto a los opositores”

PontevedraLos opositores que se presentaron al examen para cubrir una plaza de oficial de servicios múltiples por el sistema de concurso-oposición en el Concello de Cangas no podía creer lo que estaban leyendo cuando les pusieron delante los papeles.

El examen constaba de 35 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una de ellas para responder tipo test. La mayoría de las preguntas y respuestas nada tenían que ver con el puesto que se pretendía cubrir y casi todas resultaban surrealistas.

Muchos de aquellos que se presentaron al examen tuvieron que leer viarias veces lo que ponía porque no daban crédito.

Algunas de las preguntas y respuestas del examen

-El Estatuto de Autonomía de Galicia define a Galicia como:

Nacionalidad histórica

Región sin autonomía

Tierra de charranes

Aldea gala

-El artículo 9.2 de la Constitución Española dice que los poderes públicos deben:

Organizar fiestas todas las semanas

Prohibir que las mujeres usen transporte público

Promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva

Obligar a que todos vayan uniformados al trabajo

-Según la Ley Orgánica 3/2007, discriminación directa por razón de sexo es cuando:

Una persona recibe un trato peor por el hecho de ser hombre o mujer

Las mujeres tienen que trabajar más horas

Un alcalde impide trabajar a las mujeres

Un hombre es obligado a vestirse de torero

-La discriminación indirecta según la Ley Orgánica 3/2007 se produce cuando:

Solo se permite trabajar en paradores medievales

Una norma aparentemente neutra perjudica más a un sexo que al otro

Los hombres siempre deben de llevar sombrero

Las mujeres deberán de ir a su puesto de trabajo con calzado cómodo, para evitar problemas de espalda

-La Ley gallega 11/2007 sobre violencia de género define esta como:

Violencia física, psicológica, sexual o econ�ómica ejercida contralas mujeres

Prohibición de ver la televisión tras la cena

Jugar a la lotería o a la brisca

Empezar discusiones sobre quién lava los platos

-Según la Ley Orgánica 3/200, una acción positiva sería:

Medidas temporales para corregir desigualdades entre mujeres y hombres

Dar premios a mujeres con más de 5 hijos

Prohibir la educación a las mujeres

Obligar a los hombres a recibir clases de baile en pareja antes de las fiestas

Las reacciones de la oposición en el gobierno de Cangas no han tardado en reaccionar y desde el PP aseguran a Informativos Telecinco que “lo que pasó es una auténtica vergüenza y un insulto a los opositores”.

"Cuando me pasaron el examen me costó creer que fuera verdad. Tuve que buscar la hoja de respuestas para cotejarlas con el examen, y verificar que era verdadero y no un montaje”, afirman tras el escándalo.