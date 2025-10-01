Patricia Martínez 01 OCT 2025 - 14:27h.

Las temperaturas por encima de los 20 grados seguirán hasta el fin de semana en Galicia

Giro inesperado de temperaturas: la borrasca Gabrielle se despide con otro veranillo de San Miguel

OurenseAunque los vecinos de Ourense ya están acostumbrados a convivir con altas temperaturas, especialmente en verano donde la ciudad suele sumarse a todos los récords de termómetros altos, este miércoles algunos han tenido que comprobar nada más salir a la calle, si aún estaban en agosto, o como dice el calendario, ya estamos estrenando octubre.

Y es que los termómetros ourensanos están más en modo estival que de otoño, especialmente en las horas del mediodía. "Sobre las cuatro o cinco de la tarde no se puede estar en la calle", cuenta uno de los vecinos sorprendidos por este verano extra de esta semana.

Para este miércoles se preveían 31 grados de máxima, según Meteogalicia, aunque las mínimas de la mañana, son bastante fresquitas, en torno a los 11 grados. El resultado de este contraste se aprecia en las calles: quienes salen a primera hora lo hacen muy abrigados por la mañana “y acabamos en manga corta”, como cuentan los vecinos.

Son los días "de la cebolla: "quitando capas" cuentan los vecinos

"El verano se resiste a marchar", cuenta otro de los vecinos que pasea por el centro de la ciudad, "aunque por la mañana es el contraste importante", recuerdan, "y la ropa que llevas por la mañana, luego te va sobrando" . "Voy como una cebolla, y voy quitando capas" relata de manera gráfica una chica sacándose la chaqueta cuando llega el mediodía.

Un verano extra, que muchos ya están aprovechando. "Hay que disfrutarlo que luego en invierno no podemos", cuentan algunos de los que aprovechan la mañana en las Termas de A Chavasqueira, tomando el sol o dándose un baño.

"Mucho calor, este tiempo no es normal para esta época, y por la noche hace frío" cuenta una de las vecinas, "estamos en octubre y no parece". "Luego de repente llega el invierno", anuncian quienes conocen bien los contrastes de la ciudad.

El resto de Galicia, también de verano alargado

Esta situación anómala no se vive solo en Ourense. En A Coruña, estos días, la imagen de las playas se parece más a la del verano, con muchas personas que aprovechan para tomar el sol, leer o incluso darse un baño de otoño.

Este veranillo de San Miguel en versión extendida, con máximas más propias de agosto, acompañarán a los ourensanos, al menos hasta el próximo sábado. En el resto de Galicia, también las temperaturas serán más propias de primavera que de este otoño que ha empezado más cálido de lo esperado.