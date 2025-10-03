Sara Lago 03 OCT 2025 - 03:00h.

Se trata de una perrita de tres meses rescatada que tiene las dos patas delanteras rotas

La historia ya conmueve a los vecinos de A Estrada que no han dudado en donar a la causa

A EstradaLa asociación sin ánimo de lucro Patiñas Da Estrada ha iniciado una recaudación solidaria para financiar la cirugía de Bombón, una cachorrita de apenas tres meses de vida que fue rescatada en la zona de Figueroa, en A Estrada.

La pequeña necesita donativos para costear su operación, una cirugía en sus dos patas delanteras para poder volver a caminar. Ella es hija de la conocida Truca y de Forest, una pareja de perros callejeros que llevan ya años viviendo en la zona. La presidenta de la asociación Patiñas Da Estrada, Chus Carracedo, nos cuenta que se trata de unos perros muy inteligentes, a los que llevan años intentando rescatar para poder castrarles y evitar que tengan más camadas, pero explica que es muy complicado. En esta última camada fue en la que nació Bombón.

Dos de los hermanos de Bombón ya han sido rescatados y viven con sus familias de acogida, pero en el caso de ella no ha tenido tanta suerte. Chus comenta que la perrita apareció hace un par de días en la zona que solían frecuentar sola y herida.

Pensaban que sólo tenía una pata rota, pero eran dos

Nada más rescatarla nos explica que la llevaron a un hospital veterinario en Santiago de Compostela dónde le hicieron una radiografía y descubrieron que tenía una fractura bilateral del radio en sus dos patas delanteras. No se sabe si esta lesión fue a causa de que alguien intentase atraparla y la agarrase por las patas, si pudo quedarse enganchada en algún lugar o si fue al realizar algún salto o mal movimiento. Pero lo que sí que saben es que la operación tiene un costo de 1.000 euros y es la que le va a devolver la vida y gracias a la que podrá llevar una vida como la de cualquier otro perro.

Con la ayuda de las redes y de todo el voluntariado, hemos tenido poco a poco ingresos en la cuenta para poder afrontar los gastos de la operación, comenta la presidenta de la Asociación. "Queremos salvarles la vida y por eso necesitamos ayuda". Ahora explica que quedan sus dos hermanitos, que ya tienen familias interesadas en adoptarles, pero ahora necesitan rescatarles de la calle, y no es fácil.

Chus agradece a toda la gente que está aportando su granito de arena, aunque sea desde la distancia, tanto para la operación como para el postoperatorio. Para ayudar a Bombón, a sus hermanos y a todos los gatos y crías que están rescatando cada día para poder sacarles adelante. «La labor que ejercemos es gratuita, y nos quita mucho tiempo, pero la hacemos con muchísima alegría y nos sentimos muy afortunadas por poder ayudar a estos animales, si nosotros no ayudamos a los animales que nos dan un amor infinito e incondicional , pobres de ellos» explica Chus emocionada.

Bombón permanecerá ingresada hasta el postoperatorio y después quedará bajo el cuidado de la asociación Patiñas Da Estrada, que se hará cargo de sus curas diarias y cuando esté bien de buscarle un hogar. El número de cuenta de la asociación para donativos es el ES44 2080 5031 23 30 4006 1058.