Patricia Martínez 07 OCT 2025 - 06:00h.

Sus padres le regalaron por su cumpleaños el viaje y la entrada al concierto de su ídolo, Wyatt Flores

El músico americano lo invitó a cantar con él: "él nos hizo volar a todos"

A CoruñaRodrigo tiene 13 años y lleva dos tocando la guitarra. Uno de sus ídolos es el músico Wyatt Flores, cantautor de música country estadounidense, de apenas 24 años y con casi un millón de seguidores en las redes sociales. Rodrigo nunca imaginó que en el viaje a Dublín de este pasado fin de semana con su madre iba a terminar subido a un escenario cantando al lado de su ídolo. Porque ya solo ese viaje era un gran regalo.

Todo empezó en su cumpleaños este pasado verano cuando sus padres, viendo que uno de los artistas favoritos de su hijo tocaba en Dublín y en fin de semana, organizaron el viaje como regalo. Rodrigo estudia segundo de la ESO y también cuarto curso de guitarra eléctrica en el conservatorio y es un profundo admirador de la música folk y country americana. Descubrió a Wyatt Flores, un músico muy joven pero con muchísima proyección, gracias a su padre, Eduardo Herrero, periodista, y también aficionado a la música que tiene un podcast dedicado al folk, al country y al rock. “Le puse su música por primera vez hace un año, tras pasar unos momentos complicados” recuerda el padre.

“Era un plan perfecto de fin de semana, a Rodrigo solo le dijimos que iba a conocer a su ídolo pero la gran sorpresa llegó después”, cuenta Eduardo. Rodrigo no supo hasta llegar al Teatro Olympia de Dublín que su entrada era premium e incluía poder conocer al artista antes de la actuación. “Resulta que el cantante resultó ser encantador, y estuvieron charlando un buen rato”, cuenta su padre. Rodrigo le regaló una camiseta en la que había escrito un mensaje casi premonitorio: “acuérdate de mi cara, acuérdate de mi nombre, algún día tocaré contigo” . Lo que este joven coruñés nunca pudo imaginar es que ese sueño se iba a cumplir muy poco después.

El artista presentó a su joven admirador a todos los asistentes y lo invitó a subir al escenario

Rodrigo estaba en primera fila del concierto, disfrutando de cada tema, acompañado de su madre Mar, que viajó con él hasta Irlanda. Ella esperaba, esperanzada, que en algún momento, el cantante le dedicara algún tema, pero lo que hizo Wyatt Flores fue aún más sorprendente. Cuando el concierto estaba terminando, se dirigió hacia Rodrigo, lo presentó al público, y le contó a todo el auditorio que había venido desde A Coruña para verlo, y después lo invitó a subir al escenario a cantar con él.

Mar apenas podía contener la emoción mientras su hijo subía al escenario. Y el público irlandés tuvo un gesto especial con ella. Sus compañeros de butaca le dijeron “no te preocupes, disfruta, que nosotros lo grabamos todo”, y así Mar disfrutó de cada segundo de la actuación de su hijo, con solo 13 años, ante unas 2.000 personas, en el teatro Olympia de Dublín. Juntos interpretaron "Oh Susananah", uno de los temas del artista norteamericano, mientras el público irlandés hacía los coros en medio de la emoción.

"A veces la música lo puede todo" resume su padre, todavía emocionado

Con Rodrigo y su madre ya de vuelta en casa, su padre recuerda esos minutos: “estaba super nervioso, me dijo, le temblaba la voz, me contaba, pero yo creo que lo hizo genial” y cuentan que al terminar lo felicitó un montón de gente del público. “A veces la música lo puede todo�” resume su padre, aún digiriendo toda la emoción de este fin de semana. Porque como lo define Eduardo, Wyatt Flores ha sido “un amigo en la distancia” para su hijo y eso es algo que siempre le agradecerán.

El propio Wyatt Flores ha relatado en su perfil de Instagram este emocionante momento, y detalla lo sorprendido que estaba de que Rodrigo llegara desde A Coruña a Dublín para disfrutar de su música. "Hasta hoy no sabía que había alguien en España que conocía mi música", ha contado el joven artista. “Cuando le pedí en el lugar que cantara conmigo, no dudó. Él nos hizo volar a todos. Gran comienzo de la gira“ añade emocionado el cantante norteamericano. Y un gran fin de semana para Rodrigo y su familia, que sin duda, no olvidarán nunca.