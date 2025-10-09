Patricia Martínez 09 OCT 2025 - 16:24h.

Los gatos estaban dentro de un transportín, y ocultos con una bolsa de basura

Las responsables del refugio buscan ayuda para dar con los responsables: "por ahí pasa mucha gente"

Nigrán, Pontevedra“Nunca en todos estos años nos había pasado algo así” denuncia Tali. Se llama Natalia Rodríguez, pero casi todos la conocen como Tali, y desde su refugio en Nigran, Pontevedra, “La isla de Tali” acoge desde hace diez años a animales de más de una decena de especies, ayudada por su familia y un grupo de voluntarios.

Entre lágrimas, y todavía en shock, pide ayuda para encontrar a los responsables de abandonar dos gatos a pocos metros de su refugio. “Los dejaron en medio de la rampa del río que va a la isla”, cuenta, “era un transportín con dos gatos adultos que no podían ni moverse, envuelto en una bolsa de basura”. Su madre, que se llama Natalia como ella, lo encontró a primera hora de este jueves, descubriendo que los gatos se habían ahogado en el río, "estaban mojados", explica, aún en shock. “Cuando tenemos la puerta a unos metros, podrían haberlos dejado allí o simplemente llamar y los habríamos recogido” lamenta dolida.

“Cuantas horas o días llevarían allí encerrados sin apenas respirar ni moverse, y terminaron muriendo ahogados por el río”, se preguntan consternadas, desde la isla-refugio, ubicada en el río Miñor. "Por esa carretera donde los abandonaron, pasa mucha gente", cuenta Tali, y hay una parada de autobús. Por eso han difundido un vídeo en sus redes sociales, para intentar encontrar a los responsables de este cruel abandono. “Si hubieran dejado solo el transportín lo habríamos visto”.

“No es un acceso habitual que utilicemos para llegar a la isla, por eso no sabemos cuánto tiempo llevan ahí, pero fue espeluznante, cuando abrimos la bolsa y lo vimos". "La crueldad humana no tiene límites", lamentan las responsables del refugio.

En La isla de Tali, ubicada en Nigrán, acogen a animales de más de 15 especies. Es un lugar donde dan una segunda oportunidad a caballos, ponis, ocas, cerdos, cobayas, pájaros, reptiles, cabras, corderos, gatos y perros. Los considerados como mascotas, como perros, gatos o hámsters los incluyen en procesos de adopción, y otros como caballos, cabras u ovejas rescatados se quedan en el refugio de Nigrán.