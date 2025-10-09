Carlos Plá 09 OCT 2025 - 00:01h.

El bebé chimpancé tras sufrir complicaciones tuvo que pasar por un complicado protocolo para salvarle la vida alimentándolo con biberones

ValenciaEl pasado mes de febrero, Eva dio a luz a Ekon, un precioso retoño en el grupo de chimpancés de Bioparc Valencia, que recibió su nombre tras una votación realizada entre el público del parque. Tras su nacimiento, el bebé de chimpancé sufrió diferentes complicaciones que provocaron que el personal especializado en primatología activara un complicado protocolo para salvarle la vida.

Durante estos meses, la crianza de Ekon se llevó a cabo mediante biberones evitando la impronta humana y manteniendo el contacto con su madre y su familia. Tras pasar el mínimo tiempo posible en esta fase, el pequeño chimpancé volvió con su madre y, poco a poco, se ha ido reuniendo con su hermana y tías. Fases imprescindibles, pero en las que cada decisión implicaba un riesgo.

Ahora se ha dado un paso “enorme” cuando se ha producido el esperado encuentro con su padre, el imponente macho Moreno. El cariñoso recibimiento, seguido del fraternal abrazo y muestras de afecto ha llenado de entusiasmo por el personal encargado del grupo.

Todo este proceso se está produciendo en las instalaciones interiores perfectamente adaptadas para facilitar estas uniones mientras se mantiene el proceder habitual de todo el grupo. Ekon (que significa fuerza) ya ha adquirido comportamientos propios de su edad, como la vocalización, el llanto y el quejido. Gracias a la colocación de elementos y estructuras especiales para estimular sus movimientos y ejercicios, se ha observado cómo empieza a usar con destreza sus pequeños dedos de pies y manos que le sirven para escalar ágilmente y desarrollar estas conductas innatas.

Especie en peligro crítico de extinción

Los Bioparc de Fuengirola y Valencia albergan el grupo más importante de chimpancé occidental (Pan troglodytes verus), dentro del programa internacional de conservación bajo criterios científicos de esta especie, una de las más amenazadas del planeta, catalogada en Peligro Crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Entre 1990 y 2014 la población en estado silvestre se redujo en torno a un 80%, una tendencia alarmante que, de no revertirse, podría llevar a su desaparición total en África hacia 2060. Frente a esta situación extrema, los programas de cría coordinados en parques de conservación y zoológicos juegan un papel esencial. Por ello, chimpancés como Ekon simbolizan el futuro de su especie y la esperanza de que aún estamos a tiempo de evitar su extinción.