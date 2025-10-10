Patricia Martínez 10 OCT 2025 - 06:00h.

Los bisabuelos tuvieron a los menores en acogida durante casi tres años

La madre se oponía a estas visitas alegando que pretendían separararlos de la figura materna

VigoUnos bisabuelos vigueses han conseguido que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra les de la razón en su petición para poder ver a sus bisnietos, a los que les une un fuerte vínculo, porque los acogieron y cuidaron durante casi tres años. Los casos en los juzgados de familia para reclamar mantener la relación con los nietos en las situaciones en las que los padres se separan, comienzan a ser habituales, pero no es tan común que sean unos bisabuelos los que reclaman judicialmente este derecho.

En una primera sentencia del año pasado, un juzgado de Vigo estableció un régimen de visitas de los niños con sus bisabuelos paternos, que consistía en un encuentro una tarde a la semana, y un sábado al mes desde las doce del mediodía hasta la misma hora del día siguiente domingo, pasando la noche con ellos, todo ello pese a la oposición de la madre.

En es primera resolución judicial tuvo un peso importante el hecho de que este matrimonio ya había tenido en acogida familiar temporal a sus bisnietos desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, casi tres años, período en el que, a raíz de declararse el desamparo, los niños estuvieron bajo la tutela pública de la Xunta de Galicia. Durante ese periodo, ha quedado constatado que “estaban bien cuidados, los llevaban al colegio y actividades” y no se consideraba perjudicial que estuviera con ellos, según se detalla en este último auto. Pasado ese periodo, los menores comenzaron a residir en el domicilio paterno y, desde el año 2023, en el materno.

La madre de los menores se oponía a las visitas y encuentros

Desde ese momento, los bisabuelos tuvieron muy complicada la relación con los dos menores, porque la madre les impedía relacionarse con ellos, por lo que decidieron acudir a la vía judicial. La madre se oponía a las visitas, entre otras cuestiones, porque consideraba que tanto ellos como el padre de los niños quería “apartarlos de la figura materna” dejando además al descubierto una tensa y complicada relación entre los bisabuelos de los menores y la madre, y alegando la madre que esa relación podría afectar al “bienestar psicológico” de los pequeños. Fue ella quien presentó el recurso de apelación que llevó este caso hasta la Audiencia de Pontevedra.

Ahora, la sección Sexta de la Audiencia de Pontevedra no tiene en cuenta estas alegaciones de la madre, concluyendo que no concurre “causa justa que impida la relación personal entre los bisabuelos y los menores”. “El vínculo entre ellos resulta evidente y no solo por razones de parentesco, sino porque les han procurado asistencia y cuidados desde que se formaliz�ó un acogimiento familiar que se prolongó en el tiempo y que, sin duda, se estableció en beneficio de los pequeños” argumentan en el auto desde la Audiencia.

La Audiencia considera correcto por lo tanto ese régimen de visitas, “no parece excesivo el sistema de comunicación fijado”, detallan, que incluye la tarde del viernes, además de un sábado al mes, pasando la noche con ellos.