Patricia Martínez 15 OCT 2025 - 16:31h.

La vivienda comunitaria San Gabriel atendía a más usuarios de los permitidos que ya fueron trasladados a otros centros

Hace unas semanas, se clausuró otra vivienda comunitaria en Amoeiro, tras una queja de un familiar

OurensePor segunda vez en apenas un mes, la Xunta de Galicia ha cerrado una vivienda comunitaria para mayores por graves deficiencias. En este caso, se trata de la residencia San Gabriel, ubicada en Xinzo de Limia, en Ourense y de gestión privada.

Los responsables autonómicos ordenaron su clausura tras detectar deficiencias en los cuidados a nivel sociosanitario y de alimentación. En la inspección, se detectó que en el centro vivían más personas de las permitidas, que ya han sido reubicadas en otras plazas públicas. Es la segunda residencia de mayores que se clausura en Ourense en un mes, después de que hace unas semanas, la Xunta tomara una medida similar con una vivienda comunitaria situada en Amoeiro.

Según han informado fuentes de la Consellería de Política Social, durante una inspección rutinaria que se realizó en la vivienda comunitaria, ubicada en en el núcleo de Cima de Ribeira, en Xinzo de Limia, los funcionarios detectaron varias irregularidades, como un exceso en el número de plazas, ya que este centro tenía capacidad autorizada para diez usuarios y en él residían 15 mayores.

Además, en la vivienda comunitaria, que es de titularidad privada, sólo podían residir personas autónomas, con grados cero y uno de discapacidad, y se consideró por parte de los inspectores que alguno de los usuarios no estaban en esta situación. También se detectaron deficiencias sociosanitarias y en la alimentación. Por todo ello, tras recibir el acta, la Consellería de Política Social ha ordenado decretar el cierre del centro.

La Consellería explica que han actuado con "contundencia e inmediatez"

Desde el departamento que gestiona las residencias, han confirmado que 14 de los 15 usuarios ya han sido reubicados en una plaza de titularidad pública y que en el caso del usuario restante, la familia prefirió hacerse cargo.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha querido explicar sobre este nuevo cierre que la Xunta "siempre actúa con contundencia y con inmediatez" cuando se trata de velar por el bienestar de las personas mayores y de garantizar su correcta atención. "Así lo demostramos recientemente tras el cierre de una vivienda comunitaria en el Ayuntamiento de Amoeiro y acabamos de demostrarlo hoy mismo tras el cierre de la vivienda San Gabriel en Xinzo, ambas de titularidad privada", ha destacado la conselleira.

Fabiola García ha asegurado que la decisión fue tomada tras la propuesta de los funcionarios del cuerpo de inspección de la Xunta después de una visita rutinaria en la que se comprobaron "graves deficiencias". "A la Xunta nunca le va a temblar la mano, siempre va a continuar actuando con firmeza y con inmediatez cuando esté en riesgo el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores", ha incidido.

El cierre de la vivienda de Amoeiro, investigado por la Fiscalía

Este es el segundo cierre en menos de un mes, después de que el pasado 1 de octubre la Xunta también decretara el cierre de otra vivienda comunitaria de mayores, en ese caso situada en Amoeiro (Ourense), tras detectar también irregularidades graves en su funcionamiento, después de que familiares de uno de los residentes presentara una queja sobre las condiciones en las que se encontraban los mayores.

Al respecto de este primer cierre, el ministerio público ha abierto diligencias y requerido los informes del centro para determinar las posibles imputaciones a sus responsables. La Fiscalía de Galicia ya ha anunciado que va a incoar diligencias preprocesales civiles y recabar los informes de inspección. Fuentes de la Fiscalía han detallado que “se incoan diligencias preprocesales civiles para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, si la responsabilidad es penal o administrativa”. Tras este cierre, también se reubicó a los seis mayores que vivían en este centro en otras residencias públicas. El hogar residencial de Amoeiro, situado en el núcleo de Cerval, atendía a seis mayores, aunque tenía una capacidad de once plazas.

Explicaciones en el Parlamento gallego

Este mismo miércoles, el BNG ha pedido explicaciones en el Parlamento gallego por las graves deficiencias localizadas en la residencia en Amoeiro. Ana Pontón ha pedido el cese de la conselleira de Política Social tras los casos de ancianos "desnutridos en las residencias" a los que se les daba de comer "leche y patatas en todo el día". “¿Cuantos Amoeiros más hay esperando ver a luz?”, ha preguntado al presidente de la Xunta, y ha reclamado que se hagan públicas las actas de inspección de los centros.

Por su parte, Alfonso Rueda en su respuesta ya vuelto a insistir en la rapidez con la que se actuó en cuanto se conocieron los detalles, tras las inspecciones y ha defendido la gestión de su gobierno. Rueda ha subrayado que la Xunta de Galicia hace más de un millar de inspecciones al año para velar por el bienestar de los mayores y ha dicho que, en el caso concreto de Amoeiro, "hubo varias inspecciones y requerimientos". "Como no se cumplieron, cierre inmediato, actuando con contundencia", ha subrayado el presidente.