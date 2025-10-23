Patricia Martínez Europa Press 23 OCT 2025 - 14:34h.

La defensa del capitán y la armadora tachan el informe de "incorrecto" en algunas de sus conclusiones

El informe definitivo sobre el naufragio del Villa de Pitanxo concluye que navegaba "sobrecargado" y que el capitán evacuó "muy tarde"

PontevedraPara las familias de los fallecidos en el naufragio del Vila de Pitanxo es un día “muy importante”, según ha declarado este jueves en Pontevedra la portavoz de los familiares, María José Dopazo: “llevamos tiempo esperando por esto”, ha dicho.

Para Dopazo, el informe conocido hoy, que ha elaborado la CIAIM, dependiente del Ministerio de Transportes, “vuelve a apuntar a la responsabilidad del patrón y a la empresa armadora Nores”. “Este informe todavía es más rotundo que el borrador, porque amplía el espectro de responsabilidad” ha detallado.

Como ha destacado la portavoz de las familias, el escrito habla de la sobrecarga del barco, y da datos “tan espeluznantes como que los trajes de supervivencia no se revisaban desde hacía 20 años”, lamenta y que la evacuación se realizó tarde. “No se hizo como se debería ser” ha contado este jueves y eso “me llena de tristeza , independientemente de la negligencia del patrono, porque si se hubiese evacuado antes, igual algunos de los fallecidos estarían aquí” ha apuntado.

Dopazo también ha agradecido el trabajo de la Comisión y de quienes trabajaron es ella todo este tiempo, recordar que este informe ratifica el de los peritos que fueron a Terranova, y el testimonio del tercer superviviente, Samuel Kwesi.

"Un paso más" para conocer la verdad, afirman las familias

“Es un informe sólido y nos llega a lo más profundo porque es dar un paso hacia delante, hoy estamos más fuertes que nunca, nosotros sabíamos la verdad, y seguimos confiando en la justicia y en los peritos judiciales” ha declarado.

Por su parte, Manuel Lambón abogado de las familias ha explicado que tendrán que analizarlo con detalle antes de decidir si plantean nuevas estrategias o solicitan alguna diligencia más. “Cuando todas las diligencias estén terminadas, el juez será quien valore todas las actuaciones practicadas” y decida si se avanza al siguiente paso del procedimiento, pudiendo fijar una fecha de juicio.

En el naufragio, ocurrido en febrero de 2022, fallecieron 21 de los 24 marineros a bordo. Los tres únicos supervivientes fueron el capitán del buque; su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi.

La defensa del capitán y la armadora tachan el informe de "incorrecto"

La defensa del capitán del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', Juan Padín, así como de su armador, Pesquerías Nores Marín, y de su responsable, Juan Antonio Nores Ortega, ha tachado de "incorrectas" ciertas conclusiones del informe publicado este jueves por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) respecto del naufragio del buque en febrero de 2022.

En un comunicado, tanto Padín como la empresa armadora aseguran que se trata de un nuevo informe que, "como en siniestros anteriores arribara a conclusiones incorrectas y desconectadas con las pruebas practicadas en sede judicial".

Según apuntan, existe una sentencia que "desbarata" los argumentos de la CIAIM "con base a pruebas contundentes". Así, inciden en que el fallo judicial se apoya en una serie de documentos y pruebas, testificales y periciales, tanto de particulares como de cargos públicos, entre ellas la declaración del inspector de buques de la Capitanía Marítima de Vigo que inspeccionó el buque para la renovación de certificados justo antes de la marea del siniestro, la del práctico que prestó servicio al buque a su salida de Vigo o la sociedad de clasificación Bureau Veritas, "que ponen contundentemente de manifiesto la falta de base de las conclusiones establecidas en el informe (de la CIAIM)".

Por otra parte, los abogados apuntan que la CIAIM "da un giro" respecto a la postura del anterior informe pericial, que asumía la tesis de que la causa del naufragio era un embarre (supuestamente las redes se habían enganchado al suelo marino). Sin embargo, ahora la Comisión "no se atreve a seguir sosteniendo que el barco se habría hundido como consecuencia de un embarre, sin duda ante la absoluta inconsistencia de dicha tesis con las velocidades y movimientos del buque registrados por el AIS y la caja azul, así como con el resultado de la inspección submarina, que permitió establecer que el aparejo no estaba embarrado en el fondo marino sino que iba entre aguas".

"La nueva tesis de la CIAIM, al darse cuenta de la inconsistencia del embarre, es la de que, pese a que la red estaba entre aguas y no enganchada al fondo, como se pretendió de inicio, en la misma habría fango, lo cual produciría mayores tensiones en los cables de remolque, nada que ver con la tesis del embarre y no supone más que una nueva especulación", recoge la defensa de Padín y la armadora.

La defensa apunta a "testigos falsos"

Asimismo, apunta hacia "testigos falsos" en los que se basaría el informe. "Existen a día de hoy resoluciones firmes donde se establece que testigos, algunos en los que la CIAIM basa sus conclusiones de que no se harían ejercicios de emergencia, presentados por las acusaciones en el proceso penal, eran falsos, lo que motivó la interposición de las correspondientes querellas por delito de falso testimonio", añaden.

También critican que la CIAIM no hace mención en el informe respecto de la existencia de votos particulares de miembros del pleno, "que no se han querido facilitar, al menos a esta parte". "Será interesante conocer la base de los mismos", sentencian.