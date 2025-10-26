María Doallo, periodista ourensana, ha muerto a los 35 años

Esta profesional del mundo de la comunicación trabajaba en las secciones de Cultura y Sociedad de 'La Voz de Galicia'

OurenseLuto en el mundo del periodismo tras conocerse la muerte de María Doallo. Esta joven periodista trabajaba en las secciones de Cultura y Sociedad de 'La Voz de Galicia' y ha fallecido a los 35 años, según han informado el medio de comunicación gallego.

Trabajadora del medio de comunicación anteriormente citado, María Doallo ha fallecido dejando gran dolor y tristeza entre sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

La trayectoria de María Doallo

María Doallo se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Tras conseguir su ansiado título, esta profesional del mundo de la comunicación realizó prácticas en 'La Razón' y, poco después, volvió a Galicia a vivir donde trabajó como animadora infantil, guía cultural y en una tienda de moda.

Sus inicios como trabajadora de 'La Voz de Galicia' arrancaron en 2019 cuando firmó un contrato para cubrir una baja. Sin embargo, este contrato se alargó y María Doallo pasó a formar parte de la plantilla fija del medio de comunicación gallego.

"Se convirtió en experta en contar las historias de la gente. Le rehuía a la política o a la economía, bregaba con los sucesos si era necesario pero donde disfrutaba era en las entrevistas, en el tú a tú", recuerdan y homenajean desde el medio en el que trabajaba María Doallo, conocida en su círculo más cercano como María-Doa.

El último adiós a la periodista

Según apunta 'La Voz de Galicia', el último adiós a María Doallo se ha llevado a cabo durante el sábado 25 de octubre y durante el día de hoy, domingo 26 de octubre, en el tanatorio de As Burgas, en Ourense.

"El funeral se celebrará en Melias, que era su capital sentimental, a partir de las 16:30 horas de la tarde de este domingo. La incineración se realizará en la intimidad y la familia ha pedido que no se envíen flores", informan desde el medio de comunicación gallego.

Reacciones a la muerte de María Doallo

Nada más conocerse la muerte de esta periodista, las redes sociales se han llenado de mensajes en los que los usuarios lamentan el fallecimiento y mandan mensajes de ánimo a los familiares y amigos de María Doallo. Desde la Diputación de Ourense, también se ha rendido homenaje a la profesional de la comunicación y han lamentado su muerte.

"Desde a Deputación de Ourense, co seu presidente Luis Menor, manifestamos o noso profundo pesar por esta triste nova. O noso máis sentido pésame a súa familia, amigos e compañeiras e compañeiros de La Voz de Galicia. Descansa en Paz", escriben desde las redes sociales de la Diputación de Ourense.