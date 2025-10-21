Alerta en WhatsApp por nuevas estafas: las advertencias de Meta

WhatsApp ha alertado a los usuarios, sobre todo a los más mayores, de nuevas estafas que ponen en riesgo sus datos

Alerta por una nueva estafa vía WhatsApp: roban la cuenta tras una videollamada y piden bízums a los contactos

Compartir







Meta ha advertido sobre las estafas dirigidas a personas mayores en Internet, para lo que ha compartido nuevas funciones integradas en sus plataformas de mensajería WhatsApp y Messenger para advertir sobre este tipo de fraudes en los chats, además de compartir consejos sobre cómo mantenerse alejado de las estafas más comunes.

En el marco del Mes de Concienciación sobre la Ciberseguridad, la compañía liderada por Mark Zuckerberg ha compartido sus últimos avances e investigaciones en este ámbito, como parte de su campaña global de concienciación contra las estafas, sobre todo, dirigidas a adultos mayores.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional alerta sobre una estafa que suplanta cuentas de Whatsapp para robar datos y pedir dinero

En este sentido, ha remarcado que, según el Informe de Delitos en Internet de 2024 elaborado por el FBI, las personas mayores de 60 años en Estados Unidos perdieron un total de 4.800 millones de dólares por fraude, solo durante el pasado año. Esto se debe a que los delincuentes emplean diversas tácticas para ganarse la confianza de los usuarios y, en algunas ocasiones, consiguen comprometer sus cuentas 'online', a menudo con el objetivo de estafar a sus contactos más cercanos.

Cómo han detectado las estafas

Para hacer frente a este tipo de acciones, Meta colabora con investigadores de código abierto de Graphika para detectar y desmantelar estafas dirigidas a adultos mayores en Internet y, cuando identifican estos fraudes en sus aplicaciones, toman medidas para bloquear los sitios web de los actores maliciosos en sus plataformas, además de eliminar sus cuentas.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan una red que estafó más de 250.000 euros suplantando mensajes bancarios en Alicante

Se ha de tener en cuenta que, tal y como ha especificado Meta en un comunicado, durante este año han detectado e interrumpido cerca de 8 millones de cuentas en Facebook e Instagram, asociadas con centros de estafa criminal dirigidos a personas, incluidos adultos mayores, a nivel mundial a través de mensajería, redes sociales y criptomonedas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Algunas de las estafas a tener en cuenta son las de servicios falsos de remodelación de viviendas y alivio de deudas. En estos casos, los estafadores crean sitios web diseñados para solicitar información personal con el pretexto de ofrecer beneficios gubernamentales ficticios para personas mayores, como el alivio de deudas o renovaciones de viviendas a bajo costo o gratuitas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras estafas en diferentes redes sociales

También ha alertado sobre las estafas de servicios fraudulentos de recuperación de dinero, que aparecían en plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, Threads, TikTok, YouTube y X, y que se hacían pasar por el sitio oficial del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI con el pretexto de ayudar a las personas a recuperar fondos, incluso de estafas con criptomonedas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Igualmente se han identificado estafas en las que se crearon cuentas y páginas de Facebook haciéndose pasar por representantes de atención al cliente de aerolíneas, agencias de viajes o bancos. En este caso, los estafadores respondían comentarios en las publicaciones oficiales para intentar redirigir a los usuarios a mensajes directos.

Ante este tipo de estafas, Meta ha implementado nuevas funciones de alerta para avisar a los usuarios sobre posibles fraudes en los chats de WhatsApp y Facebook. En el caso de WhatsApp, Meta ha agregado advertencias que aparecen cuando los usuarios intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante una videollamada, evitando así que sean engañados para revelar información confidencial, como datos bancarios o códigos de verificación.

En la advertencia, aparece una notificación indicando que solo se debe compartir la pantalla con personas de confianza, ya que serán capaces de ver toda la información, incluidos los datos sensibles. En caso de que se desee compartir la pantalla igualmente, se deberá pulsar el botón 'Continuar'.

Las herramientas para luchar contra las estafas

Por su parte, en Messenger, Meta ha comenzado a probar una detección de estafas más avanzada en los chats. En concreto, envía advertencias cuando un nuevo contacto envía un mensaje potencialmente fraudulento, advirtiendo sobre las posibles causas y signos comunes de estafas identificados.

Además, también ofrece una opción para enviar mensajes de chats recientes para que la Inteligencia Artificial (IA) los revise e identifique posibles estafas. Los usuarios podrán bloquear y reportar las cuentas sospechosas.

Finalmente, en Facebook, Messenger y WhatsApp los usuarios ya pueden configurar claves de acceso para que sea más seguro iniciar sesión con la huella digital, rostro o PIN que se utiliza en el dispositivo móvil. Todo ello se complementa de la opción de Revisión de Seguridad de Facebook e Instagram, que revisa la configuración de seguridad de la plataforma y comparte recomendaciones como actualizar la contraseña en caso necesario.

Los más mayores, el objetivo de los ciberdelincuentes

Con todo ello, Meta también ha compartido algunos consejos a tener en cuenta para mantenerse a salvo de las estafas más comunes, sobre todo, para adultos mayores que utilicen sus plataformas. Así, Meta ha recomendado tener cuidado con los mensajes o llamadas no solicitadas, evitando compartir información personal, financiera o números de cuenta. Las empresas legítimas y agencias gubernamentales no solicitarán esta información sin previo aviso.

La compañía ha detallado igualmente que los estafadores suelen crear una "falsa sensación" de urgencia o pánico, por lo que, si alguien presiona para realizar alguna tarea se trata de una señal de alerta. "Tomate un momento con alguien de confianza antes de responder. Finalmente, Meta ha subrayado la importancia de utilizar los canales oficiales de atención al cliente, evitando clicar en enlaces incluidos en correos electrónicos o mensajes de textos.

Siguiendo esta línea, la tecnológica también ha recomendado tratar estas cuestiones conjuntamente con los adultos mayores que puedan ser afectados, haciéndoles saber que las estafas pueden atacar a cualquiera y que es importante que consulten sus dudas con alguien de confianza antes de actuar ante una solicitud sospechosa.

La compañía ha trasladado igualmente que se ha unido al Centro Nacional de Coordinación contra el Fraude a los Adultos Mayores (NEFCC), una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo combatir el fraude dirigido a los adultos mayores en los EE.UU. En el caso de Europa, Meta se ha asociado a varios centros creadores de contenido para generar conciencia entre los adultos mayores sobre cómo detectar estafas y protegerse de ellas, entre ellos, con la creadora Oliva Sinhache en España.