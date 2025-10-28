Patricia Martínez 28 OCT 2025 - 16:20h.

En la zona aparecieron marcas de ser arrastrada hasta subirla en algún vehículo

Muchos la consideran una piedra “encantada desde hace siglos”, como recuerdan desde Apatrigal

Vimianzo, A CoruñaEl Concello de Vimianzo, en A Coruña, ha denunciado en las últimas horas la desaparición de la conocida como “Pedra Furada”, o Pedra do Encanto, una singular roca ovalada, con un agujero interior, que se encontraba en el Monte Faro, y justo delante de la conocida también como “Pedra dos Graíña”, que es oscilante. Ambas están situadas en la parroquia de Cambeda de este municipio coruñés.

Lo curioso es que mover esa piedra y más aún, hacerla desaparecer, no es nada fácil. Para moverla es necesario una grúa, y también un camión para trasladarla desde donde se situaba hasta hace tan solo unos días.

Las alarmas saltaron este pasado fin de semana, cuando en la zona se preparaba una prueba de trial. Miembros del club organizador dieron la voz de alarma al no verla, ya que la semana anterior cuando estuvieron en la misma zona, la piedra sí estaba ubicada en su lugar de siempre.

Hasta que comenzaron las obras de construcción del parque eólico de Monte Redondo, la zona en la que se encontraba la piedra era accesible solamente con un tractor o caminando, pero la apertura de pistas para las obras del parque eólico, ha hecho el punto mucho más accesible. En ese camino ahora abierto fue donde los miembros del Club O Petouco que preparaban la prueba de trial detectaron marcas que indicarían que la piedra fue arrastrada hasta subirla a algún vehículo. En esta zona hay estos días varios operarios que trabajan en distintas tareas para la habilitación de ese parque eólico, así que es habitual el movimiento de camiones.

Un signo de identidad para Vimianzo

Desde la asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego, Apatrigal, han denunciado también públicamente la desaparición de esta piedra singular, haciendo una llamada colectiva para intentar localizar a los responsables de la desaparición de “este signo identitario del Concello de Vimianzo, como ya pasó en su día con la Pedra do Oso, en la playa de Reira (Camariñas)”, que también desapareció de su ubicación.

Desde Apatrigal, recuerdan además que la zona donde estaba ubicada es una zona muy rica "en tradiciones sobre mouras, tesoros y encantamientos". Se trata de una gran piedra con cavidades curiosas, que muchos consideran “encantada desde hace siglos”, recuerdan desde el colectivo. Según la tradición oral de la zona, debajo de la piedra había un tesoro, “guardado por una moura, que solo se deja ver en noches señaladas como la de San Xoan o en la madrugada del domingo de Pascua, "cuando los mundos se acercan y el encanto puede romperse", detallan desde Apatrigal.

El Concello mantiene abierta una investigación para aclarar la desaparición

El Concello ha contactado con la promotora de las obras en el parque eólico para informarle de la desaparición de la roca en el área en la que están trabajando los operarios estos días por si ellos pudieran aportar alguna pista sobre lo que ha sucedido. El consistorio mantiene abierta una investigación para intentar localizar la piedra y a los responsables de su preocupante desaparición.