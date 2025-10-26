Uno de los sospechosos planeaba huir al extranjero, probablemente a Argelia

La reconstrucción del robo en el Louvre a través de la IA: desde la entrada al museo al botín de 88 millones de euros

La Policía ha detenido a dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro delincuentes que irrumpió por la fuerza en el museo del Louvre de París para llevarse varias joyas con un valor estimado de 88 millones de euros.

Los dos hombres han sido puestos bajo custodia policial en el marco de la investigación abierta por “robo en banda organizada” y “asociación de malhechores con el fin de cometer un crimen”, según publica ‘Le Parisien’.

Uno de los dos individuos fue arrestado alrededor de las 22.00 del sábado por la Policía fronteriza y la brigada antirrobo en el aeropuerto de Roissy-Charles-de-Gaulle, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Argelia. Otro delincuentes fue arrestado por la policía judicial de París en Seine-Saint-Denis.

Se trata de dos hombres que habían cometido otros robos. Ambos presentan perfiles de asaltantes experimentados que podrían haber actuado por encargo. Fueron trasladados a dependencias policiales, donde pueden permanecer bajo custodia hasta 96 horas.

Continúan sin encontrar el botín

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el domingo 19 de octubre tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

El robo obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir.

La investigación continúa para identificar al resto de los cómplices y al cerebro del grupo criminal, así como para dar con el botín.

Más de un centenar de agentes trabajan en el robo

Para ello, trabajan más de un centenar de agentes de "alto nivel", según informó el sábado en una entrevista para el semanario galo Le Journal du Dimanche la fiscal parisina Laure Beccuau a cargo de la investigación. "El número de investigadores ha aumentado desde el pasado domingo. Había unos 60, y ahora hay más de 100. En comparación con una investigación tradicional, los recursos se han multiplicado por diez", aseveró, subrayando que, "dentro de la jurisdicción interregional especializada de la fiscalía de París, una magistrada se dedica a este caso a tiempo completo, las 24 horas del día".

La fiscal señaló también que el equipo que conduce esta investigación cuenta con el respaldo de "otros magistrados" a los que movilizar "si hay avances positivos" y ha hecho hincapié en el carácter "especializado" de los recursos a su disposición.

Se analizan más de 150 pruebas

En lo que a las pruebas recabadas hasta el momento respecta, Laure Beccuau dijo que "se han tomado más de 150 muestras de ADN, papilares y otros rastros útiles", y que todas ellas están siendo ya analizadas.

"Además, se ha completado el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Louvre y la jefatura de policía. Se continúa trabajando en las grabaciones de la dirección de escape para rastrearlas hasta un posible punto de partida", avanzó, tildando la labor de los equipos implicados de "titánica".

En la misma línea, advirtió de que los investigadores trabajan prácticamente a contrarreloj, pues cuentan con la "presión añadida" de arrestar a los perpetradores del robo "antes de que tengan la mala idea de desenroscar o fundir las joyas".

Una ganancia "miserable"

En relación a su precio, la fiscal puntualizó que los ladrones no recibirían bajo ningún concepto 88 millones de euros por su botín, dado que esta cifra se corresponde con el valor estimado de las piezas en cuestión en el mercado legal de coleccionistas.

"Sin embargo, estos objetos, de inestimable valor histórico, son parte de nuestro patrimonio y nuestra historia compartida. Esta desproporción entre el daño causado y la miserable ganancia es asombrosa e inaceptable", lamentó, al tiempo que apuntó a la presunta existencia de una organización detrás del este incidente.

"Estamos absolutamente seguros de que existe una organización. Personalmente, creo que no actuaron así sin pensar que tenían a alguien a quien confiar las joyas para que hiciera algo con ellas. No obstante, no puedo determinar si tienen experiencia previa o si pertenecen al crimen organizado vinculado al narcotráfico", aclaró la fiscal durante su entrevista.

Cualquier caso "que evidencien una forma de crimen organizado", apostilló, pasará a manos de la JIRS (del francés, Jurisdicción Interregional Especializada), un tipo de tribunal penal especializado en la lucha contra el crimen organizada, la criminalidad financiera y la ciberdelincuencia.

"El JIRS de París se hará cargo de todos los casos que evidencien alguna forma de crimen organizado para aprovechar la experiencia técnica de los servicios de investigación. Se trata de abordar estos casos desde ambos frentes: dónde han desaparecido las obras y dónde podrían reaparecer", concluyó la fiscal parisina.