24 OCT 2025

La obra del pintor malagueño, valorada en 600.000 euros, debía ir hasta Granada para una exposición

No han transcendido muchos detalles de la investigación, pero no hay detenidos

En estos días en los que los robos de obras de arte, como el del Louvre, parecen estar al orden del día, la Policía Nacional ha recuperado en Madrid un Picasso. Se perdió en un traslado de Madrid a Granada y aunque no se han dado muchas explicaciones parece que el cuadro, valorado en 600.000 euros, se había extraviado.

La Policía Nacional ha localizado embalado la obra Pablo Picasso, 'Naturaleza muerta con guitarra', extraviada a principios de octubre cuando era trasladada a Granada para formar parte de una exposición.

No hay ningún detenido y las citadas fuentes han indicado que la investigación apunta a que el cuadro se extravió en Madrid y que, por tanto, nunca llegó a ser trasladado a Granada por la empresa privada encargada de la custodia de la mercancía.

La desaparición llevó a la Policía Nacional a introducir en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Pablo Ruiz Picasso.

El Picasso era trasladado con 56 obras más

Todo surgió tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición 'Bodegón | La eternidad de lo inerte' del Centro Cultural CajaGranada.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

El 25 de septiembre este Picasso estaba almacenado en unas dependencias de Madrid con el resto de las que habían de ser trasladadas a la ciudad de la Alhambra para la exposición. El traslado lo efectuaba una empresa de transporte que hizo noche en la localidad de Deifontes.

CajaGranada Fundación comprobó el pasado 6 de octubre, tras la llegada a la capital granadina de la mercancía, que no estaba 'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de unas dimensiones de 12,7 x 9,8 centímetros y procedente de una colección particular, una obra asegurada en unos 600.000 euros.

Ahora, la confirmación de que el cuadro recuperado es 'Naturaleza muerta con guitarra' no se tendrá, según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, hasta que los agentes de Científica procedan a desembalar el cuadro y comprueben que es la obra original del pintor malagueño, lo que ocurrirá previsiblemente este viernes.

El robo en el Louvre de París

Esta misteriosa desaparición de una obra de arte no es la única que ha sucedido en las últimas semanas. El pasado fin de semana sustrajeron del Louvre de París nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz. En su huida, los ladrones perdieron una pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, en las inmediaciones del museo con algunos daños.

Entre las piezas robadas se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses en la galería Apolo, que sigue cerrada al público.

A las 9:30 de la mañana, cuando el museo del Louvre ya llevaba media hora abierto, cuatro individuos llegaron en moto a la fachada lateral que da al río Sena, donde había instalado un montacargas por unas obras de renovación, que aprovechan para subir al primer piso, romper la ventana y colarse en la galería.

Armados con motosierras, amenazaron a los agentes de la sala y perforaron las vitrinas de las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. Huyeron igual que llegaron y tardaron solo 30 segundos.

Los expertos creen que estas joyas ya podrían estar fuera de Francia, donde desaparecerán porque unos especialistas cortarán alegremente las piedras en piedras más pequeñas, que serán completamente imposibles de rastrear.