Patricia Martínez 30 OCT 2025 - 19:00h.

La yegua fue rescatada en julio en Playa América cuando la encontraron nadando desorientada

El Concello de Nigrán ha publicado un bando para localizar al posible dueño, siguiendo el protocolo legal para estos casos

Nigrán, PontevedraEl Concello de Nigrán ha publicado un bando para intentar localizar al dueño de una yegua que fue rescatada este verano en Praia América cuando estaba nadando en el mar.

La peculiar aparición sucedió el pasado 13 de julio, cuando los bañistas que estaban en la playa se sorprendieron al ver una yegua nadando en el mar. El animal estaba desorientado en el arenal y se metió en el agua asustado. Según recuerda algún testigo se pasó “unos 45 minutos en el agua” y casi llegó hasta la zona de Santa Marta, ya en el municipio vecino de Baiona. Tras casi dos horas intentando guiarla, desde una barca lograron finalmente sacarla del agua, “pastoreándola” hasta la orilla.

El animal fue recogido entonces por la Policía Local y enviado al refugio de “La Isla de Tali” donde se hicieron cargo de su cuidado, y donde ha permanecido desde entonces. Desde el refugio cuentan además que los primeros días, varias personas se interesaron por el animal para intentar comprarlo, “probablemente para sacar algún beneficio de él” como lamentan desde “La Isla de Tali”. Mientras tanto, allí siguieron cuidando de ella, y hasta la bautizaron, tras una consulta popular, con el nombre de “Serea”, ya que fue rescatada del mar.

Ahora, siguiendo el protocolo legal, el Concello ha emitido un bando en el que se describe al animal, una yegua alazana de unos 8 años de edad, y aproximadamente metro y medio de altura. El animal carece de microchip identificativo. El consistorio intenta con esta publicación localizar a su propietario. Para ello, la persona que reclame al animal, deberá acreditar su propiedad, contactando con la Policía Local, y además hacerse cargo de los daños que pudiera haber causado.

Desde el refugio esperan que la yegua pueda seguir viviendo tranquilamente con el resto de animales

Desde el refugio aclaran que esto es solo "el protocolo legal que hay que cumplir" pero dan por hecho que su dueño no va a aparecer, ya que en estos meses han hecho varias publicaciones mostrando al animal y no ha dado señales de vida nadie identificándose como su dueño. Durante estos meses, "Serea" como explica Natalia, responsable de "La Isla de Tali" se ha recuperado pero "aún sigue teniendo miedo a las personas", y recuerda además que cuando fue rescatada en el mar, tenía algunos signos de haber estado atada y sido maltratada.

Según se detalla en el bando publicado por el Concello, si nadie reclamara el animal en el periodo establecido para ello, el Concello podría decidir si vende el animal en una puja pública, lo entrega en acogida de manera gratuita a algún refugio o entidad que pueda hacerse cargo de él, o incluso enviarlo a sacrificio a algún matadero autorizado. Pero desde la Isla de Tali aclaran que esto "no va a pasar" porque su refugio tiene la prioridad de decidir sobre el futuro de "Serea", que como explican pasa por darle "una vida tranquila y feliz".

Durante estos meses , varias hípicas y algunas personas se han interesado estos meses por la yegua, cuenta Natalia, pero ella tiene claro que su futuro no estará "siendo montada o sacando con ella algún beneficio". "Si encontráramos la familia ideal, la opción sería la adopción", cuenta la responsable de La Isla de Tali, pero "esa no es la prioridad" ya que la yegua se ha adaptado "genial" a su vida con el resto de animales del refugio, y la idea es que siga viviendo allí.