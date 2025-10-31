Patricia Martínez 31 OCT 2025 - 14:58h.

El veterinario que la revisó afirmó que no estaba para una retirada forzosa, así que la Policía Local tuvo que convencer a la dueña

"Queen" pasará unos diez días en la perrera del CAAN pero esperan que pueda encontrar una familia que la acoja

Compartir







Caldas, PontevedraDurante las últimas semanas la conversación entre muchos vecinos de Caldas era recurrente. La imagen de una perra sobre una cama, ubicada en un tejado de una vivienda de la localidad se compartía de manera preocupante. Vecinos y colectivos como Cadeliños habían denunciado públicamente la situación de la perra, que pasaba largos períodos de tiempo en el tejado y que mostraba rasgos de desnutrición. Finalmente el pasado miércoles, la perra fue rescatada de la vivienda y ahora se busca una familia que pueda adoptarla.

Tras la movilizaciones y denuncias, finalmente la Policía Local de Caldas y el Seprona, acompañados por un veterinario, acudieron el miércoles al domicilio donde residía el animal, y determinaron la necesidad de su traslado inmediato.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil denuncia a una vecina de Cangas que tiró dos gatos a un contenedor de basura

La propietaria de "Queen" finalmente accedió a que el animal fuera recogido por el CAAN, la perrera de la Diputación Provincial, un proceso que no fue fácil para ella, según explican desde el ayuntamiento de Caldas. El alcalde, Jacobo Pérez, ha destacado que fue un acto de enorme responsabilidad “el haber aceptado que se la llevaran, después de 10 años conviviendo con ella”.

La policía tuvo que negociar con la propietaria para poder llevársela de la vivienda

El alcalde explicó que el animal no presentaba el mal estado “que podría implicar una retirada forzosa”, según el veterinario que la revisó, por lo que fueron los agentes de la Policía Local los que tuvieron que negociar con la propietaria para que accediera voluntariamente a que se la llevaran de la casa. El alcalde además se ha mostrado molesto por las afirmaciones de los últimos días en las redes sociales de quienes contaban que la perra “vivía” en el tejado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde la asociación Cadeliños han estado pendientes de la situación de Queen desde que se difundió la imagen del animal, en un tejado de una vivienda, un hecho que se repitió en diferentes momentos durante varios días, según constaran fotos realizadas por los vecinos de la zona, que fueron quienes dieron la voz de alarma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre el traslado al Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación de Pontevedra, en Cadeliños creen que no es la mejor solución, pero esperan que sea una solución temporal. “Sabemos que no es lo ideal, lo que querríamos es una familia para ella", han contado en sus redes sociales. Queen pasará un mínimo de diez días en estas instalaciones, y en estos días, se intentará buscarle una nueva familia adoptiva.

Desde Cadeliños han querido agradecer el apoyo a quienes ayudaron a que la situación de "Queen" se conociera: "Queremos daros las gracias a todas las personas que nos habéis ayudado a hacer de altavoz. Que nosotras no nos pudiéramos hacer cargo de ella no significaba que tuviéramos que ser testigos pasivos de lo que estaba pasando". Y han asegurado que estarán “pendientes de Queen y actualizaremos sobre su futuro".

Desde esta asociación también han querido incidir en las declaraciones del alcalde, pidiendo respeto para la anterior propietaria y evitando señalamientos: "Desde Cadeliños pedimos que ya que Queen ha sido cedida y está salvo, nos abstengamos de hacer bullying ya sea virtualmente o en persona a la (ex)tutora de Queen, persona que ya sabemos que tiene problemas graves y desde luego por nuestra parte no vamos a contribuir a empeorarlos", han manifestado.

El objetivo ahora es que Queen pueda encontrar una nueva familia, que le pueda dar todo el cariño que merece, y que la trate “como una reina”. Como reiteran desde Cadeliños, esperan "que su nueva familia sea la que se ha merecido toda la vida"