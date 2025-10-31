Patricia Martínez 31 OCT 2025 - 14:08h.

Varias embarcaciones trabajan en la zona para frenar el vertido de aceite de palma

Dos trabajadores resultaron heridos en la explosión del silo, uno de ellos grave

VigoEl Puerto de Vigo estima en unas 100 toneladas el vertido de grasa de palma que se derramó en el muelle de Guixar del Puerto de Vigo este jueves, y que afectó tanto a la terminal como al mar. Desde el Puerto aseguran que va a tardar "varios días" en limpiarlo, según ha confirmado el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, quien también ha insistido en que es "totalmente inocuo" tanto para las personas como para la fauna marina.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el responsable portuario, Carlos Botana, ha detallado las circunstancias del accidente, en el que dos operarios de una empresa, que tiene una concesión para almacenar el aceite de palma, estaban abriendo la puerta de uno de los depósitos, ya que debían recibir una carga de un barco que estaba a punto de llegar a la terminal olívica.

Pese a que los sensores de dicho depósito indicaban que estaba vacío, al manipular la puerta se produjo una "implosión" y salió un gran cantidad de aceite, se estima que unas 100 toneladas, que se derramó por el muelle de Guixar y acabó llegando al mar. Al contacto con el agua y con el suelo, debido a la diferencia de temperaturas, el aceite se ha terminado solidificando.

Se ha activado el Plan Camgal en su nivel 1

La Xunta de Galicia mantiene activado desde este pasado jueves por la tarde el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en su nivel de emergencia 1 por la rotura del depósito.

En el lugar continúan trabajando los medios materiales y humanos desplegados por el Servicio de Guardacostas de Galicia y de la Autoridad Portuaria viguesa para recoger el vertido que se ha derramado en el agua.

Desde Xunta y Puerto insisten en que el vertido no es tóxico para la población ni para el medio marino, ya que se trata de una mancha sólida provocada por un producto empleado para la alimentación de ganado y aves y, por lo tanto, no es contaminante.

Amplio dispositivo desplegado para frenar el vertido

Avanzan además que los medios técnicos y humanos seguirán desarrollando su trabajo a lo largo de las próximas horas con el fin de recoger la fuga, motivada por la implosión de un silo durante los trabajos de descarga, que ya dejó de verter grasa al exterior.

El dispositivo movilizado por el Servicio dependiente de la Consellería del Mar incluye los buques Valentín Paz Andrade y Hermanos García Nodal, desplazados desde el puerto de Vilagarcía, y el Ría de Vigo desde el muelle de Marín, una embarcación auxiliar; y los efectivos con base operativa en Vigo, además de los servicios centrales de Guardacostas.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Vigo ha movilizado a efectivos de Seguridad y Sostenibilidad, que desplegaron barreras que están conteniendo el vertido desde un primer momento, además de la Policía Portuaria.

En cuanto a los medios marítimos, se desplegó la embarcación Pelícano, de limpieza de la lámina de agua, y la de Segem, de lucha contra la contaminación. Al mismo tiempo, tanto Sasemar como la empresa de buzos Northcomdiving también desplazaron sus medios marítimos y humanos.

Restos del vertido han llegado a Moaña

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios en un acto en Ribeira, ha confirmado que las medidas de contención y el seguimiento de la situación se activaron "desde el minuto cero".

Asimismo, ha explicado que, pese a las barreras de contención, las malas condiciones meteorológicas permitieron que parte del vertido llegase a la costa de Moaña, en concreto a la playa de A Borna, en las cercanías de las instalaciones del astillero Rodman. Según ha señalado, la Xunta tiene personal habilitado en la zona que está realizando labores de limpieza, con apoyo de embarcaciones neumáticas.

La alcaldesa de Moaña ha sido informada y, ha añadido la conselleira, la Xunta también se pondrá en contacto con la empresa, que debe tener sus seguros, para que se haga cargo de los costes derivados de ese vertido.

Dos trabajadores resultaron heridos en la explosión

Como resultado de la explosión del silo, dos trabajadores resultaron heridos. Uno de ellos fue el que alertó al 112 de lo sucedido, pasadas las 15.00 horas, cuando se comunicó con el servicio de emergencias para informar del accidente, y solicitar asistencia médica porque estaba herido.

Con esta información, el personal del 112 activó los protocolos correspondientes para hacer frente a la situación, dando aviso al 061, a Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Autoridade Portuaria y agentes de la Policía Local y Nacional.

De los dos heridos, uno de ellos fue atendido en el lugar de los hechos y el otro tuvo que ser trasladado al Hospital Ribera Povisa de Vigo, donde permanece ingresado.