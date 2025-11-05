Jorge Bergantiños 05 NOV 2025 - 14:55h.

Piden 3.600 euros de multa a unos padres de Gondomar por sacar del colegio a su hijo y darle clases en casa de matemáticas, lengua y mindfulness

La jueza entiende que se "autoproclamaron sus profesores" e "incumplieron su deber"

Gondomar, PontevedraLa magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha condenado con una multa de 2.160 euros a unos padres de Gondomar que sacaron a su hijo de nuevo años del colegio para educarlo en casa por un delito de abandono de familia . La juez entiende que “incumplieron consciente y deliberadamente los deberes que como titulares de la patria potestad sobre su hijo les correspondían".

Antes de la escolarización en el domicilio, los padres habían cambiado de colegio en hasta cuatro ocasiones al menor en seis años alegando que el sistema educativo no les gusta porque le causa traumas al niño. Además rechazan el acceso a internet que tienen los estudiantes en los centros educativos. Impartían en su domicilio clases durante tres horas al día de matemáticas y lengua, además de mindfulness.

Durante el juicio, el director del centro donde había estado matriculado el crío, testificó que bajo su criterio, el menor tenía algunos problemas para socializar. Los progenitores explicaron que para la socialización de su hijo lo llevaban a jugar al fútbol y a hacer excursiones.

Entre 2.000 y 4.000 españoles escolarizan a sus hijos en casa

La sentencia admite la posibilidad de educar al hijo en casa, pero cuando hay la posibilidad de escoger entre diversas alternativas pedagógicas. La magistrada añade que es una “negligencia en la educación e incumplimiento en los deberes asistenciales básicos. La educación proporcionada directa y casi exclusivamente por los propios progenitores, básicamente en atención a sus personales criterios e ideas propias, sin método educativo alternativo al oficial mínimamente solvente y sin alguna objetividad valorativa, supone una desescolarización irresponsable.”

Se les ha impuesto una multa de 1.080 euros a cada uno de los padres, un total de 2.160 euros. En la vista del caso, el fiscal pidió 3.600 euros de cuantía a abonar por un incumplimiento del “deber asistencial”. La jueza concluye que la forma de actuar “es equiparable a una despreocupación por la escolarización”.

La escolarización en casa o “homeschooling” es una decisión que toman cada año entre 2.000 y 4.000 españoles. Se encuentra en un limbo legal amparado por la Constitución, el artículo 27 establece que “todos tienen el derecho a la educación” y que “se reconoce la libertad de enseñanza”, pero la Ley de Educación recoge que Ley de Educación, que esta es “obligatoria entre los seis y los 16 años de edad.” En este caso la magistrada resalta que el llamado “homeschooling” debe “desarrollar las facultades morales e intelectuales con sistemas alternativos responsables y competentes.”

El plan de los padres

El matrimonio decidió desescolarizar al menor en el curso 2024-2025. Aportaron un plan de estudios que rechazó la Inspección de Educación de la Xunta de Galicia, al no alcanzar los mínimos exigidos ya que ninguno de ellos es profesional de la docencia, el padre manifestó que es ingeniero y que puntualmente da clases en la universidad.

La hoja de ruta de los responsables del chico de nueve años era que se examinase por libre para llegar a la ESO, pero la inspectora advirtió en el juicio del retraso escolar en conocimientos que tenía el niño. Ellos alegaron que tienen libertad para educar al menor, ya que disponen de un patrimonio que les permite estar siempre en casa con el niño, sin descuidar sus necesidades.

"Le impusieron la ausencia continuada al centro escolar comprometiendo no solo el progreso académico, sino también su capacidad para promocionar a la Educación Secundaria Obligatoria y obtener el título oficial imprescindible para su futuro desenvolvimiento personal, social y profesional, limitando así sus oportunidades vitales», recalca la sentencia.

Durante la vista los diferentes intervinientes salvo la defensa y los acusados fueron muy tajantes con la actuación de los adultos. El fiscal aseguró que es “un absentismo en toda regla, muy bien trabajado.” De hecho a finales de 2024, cuando la Inspección les denegó la solicitud de escolarización en el domicilio, la Fiscalía de Menores, les alertó de que si continuaban con ese comportamiento acabarían en el banquillo de los acusados, algo que finalmente como ven, ha acabado sucediendo.