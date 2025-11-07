Jorge Bergantiños 07 NOV 2025 - 13:39h.

La familia descubrió la fuga en el jardín tres meses después de que comenzara el periodo de las cuantiosas facturas

La compañía ha devuelto la mitad del importe aplicando el reglamento municipal en el caso de fugas acreditadas

VigoUna fuga de agua silenciosa en el jardín de una familia de Vigo ha provocado facturas por un total de 4.600 euros al consumir entre mayo y agosto más de un millón de litros de agua. Además de la sorpresa en cuanto a la cuantía de agua y del importe de la factura, cabe recordar que durante gran parte de ese periodo, había prealerta por sequía en el municipio vigués. La avería situada en una tubería subterránea comenzó en mayo y hasta finales de agosto, no la localizaron, después de escuchar un ruido en el jardín.

En ese momento, los habitantes de la casa no fueron conscientes de la dimensión del problema hasta que un mes después, recibieron una comunicación habitual, aunque el contenido de su interior no iba a ser el usual. La primera factura de 766 euros llegó a finales de septiembre, del periodo bimensual de mayo y junio, con un consumo de 220 metros cúbicos.

Un mes después llegaría la mayor de las facturas, de 3.836 euros, de julio y agosto, con un consumo de 1.041 metros cúbicos. Por suerte para la familia, con inmediatez, el seguro del hogar reparó la rotura en la tubería. En ese momento cesó el elevado consumo que engrosaba la cuantía de las facturas.

Las cifras del derroche

En el periodo de la rotura de la tubería, el consumo que registró el contador fue superior a un millón de litros de agua. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el consumo medio de agua en España es de 132 litros diarios por persona. Por ejemplo, una familia de cuatro personas en nuestro país tardaría más de 5 años en utilizar el millón de litros. El gasto se acrecentó entre julio y agosto hasta los 17.000 litros diarios, si la media diaria está en 132 litros, harían falta 129 personas para usar esos recursos, sin duda lejos de lo que puede llegar a necesitar una familia.

Aqualia, la concesionaria para la explotación del Servicio Municipal de Aguas de Vigo, ha devuelto a la usuaria la mitad del importe, por lo recogido en el reglamento municipal sobre las fugas acreditadas. Pese a ello la mujer afectada considera que Aqualia y el ayuntamiento tienen mecanismos para haber alertado del sobreconsumo que, de haberlo conocido antes, lo habrían solucionado con la mayor brevedad posible. La empresa argumenta que envió mensajes al móvil de la vecina viguesa, algo que la otra parte niega.

Un verano muy seco en Galicia

El malgasto de agua choca con la situación alarmante que vivió el contorno de la Ría de Vigo entre los meses de junio y octubre. Entre el 1 de junio y el 31 de julio solo llovió un total de 11,1 litros por metro cuadrado en el acumulado en Vigo, cantidad que se produjo casi en su totalidad en una noche de tormentas veraniegas.

Todo ello provocó que a finales de septiembre, con el verano ya terminado en el calendario pero no en las temperaturas, que la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia decretase la prealerta por sequía en hasta 16 ayuntamientos de la zona, con datos peores en los embalses que en la última sequía de 2017. Un proceso agravado por un inicio de otoño con temperaturas veraniegas que llegaron hasta mediados de octubre. Con la llegada de la borrasca Benjamin, que trajo consigo gran cantidad de lluvias principalmente en la provincia de Pontevedra, la problemática con el agua en esa zona mejoró, no así en la comarca ourensana de Valdeorras. Nunca llueve a gusto de todos, reza el dicho, allí el arrastre de la ceniza de los mayores incendios de la historia de Galicia, han provocado cortes de agua potable.