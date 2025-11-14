Sara Lago 14 NOV 2025 - 19:00h.

Después de 12 días de intensa búsqueda y la movilización de decenas de personas, la husky Kira fue encontrada en un gallinero con heridas en patas y signos de estrés

Los dueños de Kira, Hadri Romero y Yanira Trillo, relatan la misteriosa aparición de su perro y agradecen la colaboración ciudadana y de la Guardia Civil en el rescate

CorcubiónDurante casi dos semanas, Hadri Romero y Yanira Trillo vivieron una auténtica odisea intentando localizar a su husky Kira. "Seguía sin aparecer, no teníamos ni idea de dónde podía estar", relata Hadri, recordando la angustia de esos días. Cada rincón del monte de Corcubión fue peinado una y otra vez, se organizaron batidas con decenas de voluntarios y se compartieron mensajes por redes sociales para intentar rastrear a la perra. La incertidumbre fue total: a pesar de los gritos y llamados de sus dueños, Kira no respondía, generando una tensión que se mantuvo hasta el último día.

Kira apareció en un gallinero en Corcubión

La noche del lunes marcó un giro inesperado en la búsqueda. Un vecino de la zona donde viven Hadri y Yanira contactó con ellos para comunicarles que Kira había sido hallada en su propiedad, dentro de un gallinero y atrapada en una jaula. "Nos llamó sobre las ocho y media, nueve de la noche, y nos dijo que el perro estaba allí y que había caído dentro de una jaula de conejos", relata Hadri.

Al llegar al lugar, se comprobó que Kira estaba viva y relativamente tranquila. Sin embargo, el hallazgo fue extraño para sus dueños, pues habían pasado por esa zona varias veces sin escuchar ni ver nada de la perra. Hadri reconoce que, aunque no acusan al vecino, la situación les resulta muy rara y desconcertante.

Hadri explica que incluso con las peores condiciones climáticas y con los temporales de lluvia intensa que se dieron esos días durante la desaparición en la zona de la Costa da Morte, Kira no dejaba rastro: "Hizo muchísimo temporal, llovía muchísimo, y el perro parecía seco, no estaba ni mojado ni olía a perro", comenta, reflejando lo extraño de la situación.

La perra tenía múltiples heridas

Tras su rescate, Kira fue trasladada al veterinario, donde se constató que presentaba múltiples heridas en patas y barbilla, producto de haber estado en una superficie dura y limitada durante varios días. Aun así, sorprendentemente, había perdido solo un kilo de peso, lo que indicaba que alguien la había alimentado. "En esos doce días comió, porque le hicieron radiografías y se ve como tiene restos de huesos, de sobras de comida", explica Hadri.

El hallazgo de Kira también incluyó la participación activa de la Guardia Civil de Corcubión, quienes acompañaron a los dueños para verificar que se trataba efectivamente de su perra y garantizar que todo quedase registrado correctamente, puesto que la desaparición del animal se había denunciado. No fue necesario pasar el lector de chip, ya que Hadri y Yanira confirmaron inmediatamente que se trataba de Kira.

Ahora afirman que lo más importante es que Kira se recupere completamente, tanto físicamente como emocionalmente. Ambos dueños subrayan que un animal no merece sufrir de esa manera bajo ninguna circunstancia y esperan que su caso sirva para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar y proteger a las mascotas. Además, han querido agradecer de forma pública a todas las personas que colaboraron en la búsqueda, compartieron publicaciones y nunca perdieron la esperanza, así como a la Guardia Civil y al Centro Veterinario Adrisa por su rápida intervención.