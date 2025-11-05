Patricia Martínez 05 NOV 2025 - 06:00h.

Kira es una husky de casi tres años de ojos azules, pelaje gris y blanco y muy sociable

La familia ha movilizado a vecinos, cazadores y han organizado batidas, sin respuesta, por ahora

Compartir







Corcubión, A CoruñaHa pasado casi una semana y no hay rastro de Kira. Una familia de Corcubión lleva movilizada casi día y noche, para localizarla, después de que se escapara de la puerta de su casa el pasado miércoles. Sin respuestas ni pistas, están desesperados y han ofrecido una recompensa de 1.000 euros para poder recuperarla.

Kira es una husky de casi tres años de ojos azules, pelaje gris y blanco, está castrada, y tiene microchip. Hadri cuenta que es muy sociable, y muy juguetona, por eso temen “que se haya ido con alguien”, lamenta preocupado. “Se le escapó a mi padre de la puerta de casa el miércoles por la tarde, se soltó del arnés y echó a correr en dirección a la aldea de Quenxe” , detalla, pero “podría estar en cualquier parte”.

PUEDE INTERESARTE Buscan una nueva familia para la perra 'Queen', rescatada de un tejado de Caldas

Ofrecen una recompensa porque creen que alguien puede tenerla

Familia y allegados han puesto carteles en distintos sitios del pueblo, y la han buscado estos días por toda la zona de Corcubión y alrededores, en batidas con vecinos y también con la ayuda de cazadores, pero ni rastro de Kira. Su desesperación ha hecho que ofrezcan una recompensa de mil euros para poder recuperarla, porque sospechan que alguien haya podido cogerla.

“Igual se la encontró por el camino alguna persona y se la ha llevado, ella es muy sociable, puede que alguien la viera y se la llevara”, teme Hadri, que recuerda que "puede haber subido a algún coche," y añade que "es muy raro" que no hayan encontrado ningún rastro ni nada que les indique dónde puede estar Kira.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su petición de ayuda ha llegado hasta las redes sociales donde han compartido fotos de Kira, detalles y teléfonos de contacto para quien tenga alguna pista sobre su paradero, pueda aportar alguna información.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Estamos muy disgustados, tristes, y con mucha impotencia de no saber donde está” cuenta esta familia, que a pesar de todo no pierde la esperanza de recuperar a Kira y tenerla de vuelta en casa.