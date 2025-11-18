Jorge Bergantiños 18 NOV 2025 - 12:42h.

La presencia simultánea en las rías de tres especies de fitoplancton causan toxina lipofílica, popularmente conocida como diarreica

Fuentes oficiales confirman que es un "fenómeno natural" que puede durar semanas e incluso meses en algunas zonas

Santiago de CompostelaEl 90% de los polígonos de bateas de mejillón en Galicia permanecen cerrados a su extracción debido a la presencia de toxinas lipofílicas en el agua. Según fuentes oficiales se trata de un “fenómeno natural” provocado por la presencia simultánea en las rías de tres especies de fitoplancton que causan esta toxina, popularmente conocida como diarreica.

Son más de 3.000 bateas las que se han visto afectadas por una situación que comenzó hace una semana. La llamada marea roja de toxinas está presente en 47 de los 52 polígonos gallegos destinados a la cría de este bivalvo. Los pronósticos del Intecmar, el Instituto Tecnológico para el control del Medio Marino de Galicia, se han cumplido, su directora Covadonga Salgado admitió en declaraciones a EFE que se preveía un aumento “todos los informes que estamos teniendo nos van indicando un incremento significativo”, confirmando que más puntos se pueden ver afectados en los próximos días.

En el momento de elaboración de esta noticia solo se puede capturar mejillón en las costas gallegas en los siguientes lugares: en los dos puntos habilitados en la ría Ares-Betanzos, solo en uno de los seis polígonos de A Pobra do Caramiñal, en uno de los tres de Vilagarcía de Arousa y en la de Camariñas. Las zonas más dañadas por la toxina son las rías de Pontevedra, de Vigo, de Baiona y de Muros-Noia ya que todas sus bateas de esta especie permanecen cerradas. No así las que están en esos puntos y que su cometido es la captura de la ostra.

¿Peligra el mejillón en Navidad?

Una de las opciones preferidas para los españoles en las comidas de Navidad es sin duda el mejillón. Con las fechas señaladas cada vez más cerca, existe una gran preocupación en el sector por ver si esta situación mejorará de aquí a finales del mes de diciembre. Desde el Intecmar creen que “no todas las bateas van a estar abiertas de aquí a Navidad ni mucho menos. El episodio en las bocas de las rías se puede prolongar más allá en el tiempo, pero la situación de aquí a Navidad debería mejorar” aseguró Covadonga Salgado. También, el hecho de que los bivalvos permanezcan colgados de las cuerdas en los polígonos más tiempo de lo normal al no poder ser capturados, aumenta el riesgo de que se puedan desprender, cayendo al mar haciendo que su captura sea misión imposible.

¿Por qué en las bocas de las rías tardará más en recuperarse? La localización de las bateas es importante en esta causa, en las zonas más interiores y alejadas de la costa la contaminación es menor y en las zonas más cercanas, la exposición es más fuerte y prolongada en el tiempo. Desde el sector mejillonero mantienen la cautela pero aseguran que es una circunstancia que se produce cada año en esta época de otoño. Al tratarse de fenómenos naturales, no existe una ciencia exacta que asegure que la solución llegará en un día concreto.

Con respecto a otras especies, la ostra ha quedado fuera de la ecuación pero otros bivalvos como la almeja o el berberecho, se han visto envueltos en esta marea roja. En las rías de Vigo y Pontevedra hasta el 23% de las zonas dedicadas a su cría están cerradas.

Además de la presencia de esta biotoxina, otro de los problemas a los que se enfrentan en esta época los mejilloneros es el relacionado con la climatología. Las fuertes borrascas, la última Claudia, han dejado fuertes precipitaciones y fenómenos costeros adversos en Galicia, lo que ha provocado la rotura de alguna batea por el oleaje. También, la gran cantidad de agua caída en las últimas semanas amenaza a la salinidad del agua marina por las escorrentías, episodios que pueden provocar una mayor mortalidad en las especies.