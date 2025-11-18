Jorge Bergantiños Europa Press 18 NOV 2025 - 13:51h.

Los trabajadores quedaron atrapados por una pieza de una plataforma elevadora y tuvieron que ser excarcelados por los bomberos

Un particular dio aviso a Emergencias en torno a las 10 de la mañana, al ver a un trabajador atrapado en la maquinaria

OurenseUn hombre, de 45 años, perdió la vida y otro resultó herido al sufrir un accidente cuando trabajaban con una plataforma elevadora en las obras de la variante exterior del AVE en San Cibrao das Viñas (Ourense), concretamente en el túnel de Rante.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 10.00 horas de este martes y fue un particular el que dio la voz de alarma y explicó que un operario quedó atrapado por una pieza de la maquinaria cuando trabajaba en un elevador y que podría haber fallecido.

La central de emergencias dio alertó a los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y al GES do Pereiro de Aguiar.

Una vez en el punto, los bomberos tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del fallecido que quedó atrapado tras el accidente con la plataforma elevadora. Además, los servicios sanitarios confirmaron que otro operario sufrió una lesión en una pierna y fue trasladado un centro sanitario.

El accidente, según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, no afecta a la circulación de trenes, ya que es una nueva línea. En estos momentos, el suceso está bajo investigación para esclarecer las causas de este accidente laboral mortal.

La línea del Miño, permanece cerrada por el descarrilamiento de un tren

El descarrilamiento de un tren de mercancías el pasado fin de semana en As Neves, Pontevedra, ha provocado que la línea denominada del Miño, permanezca cerrada. La situación está lejos de ser solventada ya que se vieron afectados 9 de los 17 vagones y la orografía del terreno impide que los trabajos se desempeñen con rapidez, gran parte del convoy aún no se ha retirado del lugar.

Renfe ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses para los pasajeros que viajen en el Avant a Ourense o en el Alvia que termina su viaje en Barcelona. La conexión Vigo-Ourense está garantizada casi en su totalidad porque la mayoría de viajes se producen a través de Santiago de Compostela, tanto Media Distancia como Alta Velocidad. Son cuatro los servicios diarios y seis semanales los que se han visto afectados por el descarrilamiento.