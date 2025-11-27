Jorge Bergantiños 27 NOV 2025 - 12:21h.

El hostelero mantiene que inicialmente "desconocía" la nacionalidad del grupo y que comenzaron a molestarle tras tomarles nota "siendo agresivos, dando patadas a las mesas"

El magistrado señala la imposibilidad de citar a los afectados "por falta de colaboración de las autoridades de Israel"

VigoEl juzgado de instrucción 4 de Vigo ha decretado el archivo provisional de la causa abierta por delito de odio, contra el dueño de un bar de Vigo después de expulsar a un grupo de turistas israelíes de la terraza de su establecimiento.

Los hechos se produjeron en julio de este año, cuando Samir Slim, de origen libanés, echó de su local a unos clientes israelíes, entre gritos en apoyo al pueblo palestino e increpando al Estado gobernado por Netanyahu, con palabras como “Si matáis palestinos, iros a comer a Gaza" según se puede ver en un vídeo viral en redes sociales. Los turistas respondieron con un “Viva Israel” a lo que Slim contestó, mientras recogía la mesa, con un “Viva Palestina libre”.

El juez explica en su auto que, después del visionado del vídeo parcial de los hechos y escuchar la declaración, tanto del propietario del restaurante, como del único testigo presencial, "lo único cierto es que, por razones que se desconocen, y en apenas un par de minutos, hubo un incidente verbal entre los clientes y el dueño del restaurante, por lo que nunca es descartable una motivación secundaria ajena a una intencionalidad de odio a un colectivo".

Slim mantuvo en su testimonio que la prueba gráfica se trataba tan sólo de un minuto, pero que el episodio había durado en torno a una media hora, donde los clientes “le estaban tratando mal (...) siendo agresivos y dando patadas a las mesas". Su establecimiento aunque es de comida italiana, posee banderas libanesas y la carta tiene simbología árabe. Además, asegura que hizo esa grabación “"por seguridad y por si la Policía no llegaba a tiempo".

Aclara también que inicialmente “desconocía la nacionalidad del grupo” y que fue minutos después en el momento que tomó nota del pedido, cuando empezaron a “molestarle” y una de las clientas le dijo que eran de Israel. El hostelero respondió que no quería “jaleos en su local” y que se tenían que “marchar”, pensando en todo momento que le iban a dar problemas aunque manifestó que "no existe unión entre la expulsión del local y lo que está sucediendo en Gaza."

“Difícil encaje en el discurso de odio”

El magistrado considera que "los hechos que se denuncian se produjeron en el contexto de un conflicto por la prestación del servicio de hostelería y añade que no hay indicios suficientes para asegurar que el objeto de los hechos era promover la hostilidad hacia el pueblo judío.” En el escrito reitera que la acción del ciudadano libanés "tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible".

Los posibles perjudicados en la causa no han comparecido y el TSXG afirma que no ha sido posible citarles “por falta de colaboración de las autoridades de Israel.” La embajada israelí en España, en la fecha en que tuvieron lugar los acontecimientos, publicó un tuit condenando la actuación del trabajador "es completamente inaceptable que en la España de 2025 se haya creado un clima que permita que se expulse a personas de un restaurante simplemente por ser israelíes."

El procedimiento fue abierto a raíz del vídeo publicado en redes, remitido por la Policía Nacional al juzgado, "sin la existencia de querella ni denuncia, pues se trata de un delito perseguible de oficio". Ante este sobreseimiento provisional, la resolución no es firme y cabe recurso.

Respaldo al hostelero en la calle

El día de su declaración, Samir Slim recibió el apoyo de 200 personas que acudieron a las inmediaciones del juzgado vigués para arroparlo. En aquel momento, agradeció ese cariño recibido y mostró su “orgullo” por la “maravillosa” ciudad de Vigo, Galicia y España, donde reside desde hace años.

El video se viralizó después de que Slim se lo enviase a un familiar y este lo publicase en redes sociales, aunque reconoce que desde aquel momento recibió numerosas llamadas de todas partes del mundo para insultarle y amenazarle, también ha recibido muchos comentarios positivos.