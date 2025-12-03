Jorge Bergantiños 03 DIC 2025 - 19:00h.

Miguel Taibo, de 40 años, es auxiliar de caja y destaca a sus compañeros como una "segunda familia"

Según datos del INE, se cerró 2024 con 336.073 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, una tasa de empleo de 28,5%, 40 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad

A CoruñaEl 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Miguel Taibo es el protagonista de un "hito excepcional" en la inclusión laboral de este colectivo, así lo califica la asociación Down Coruña de la que forma parte desde hace varias décadas, después de cumplir este mes de noviembre 16 años seguidos trabajando en el supermercado Alcampo.

Miguel responde ilusionado a las preguntas sobre su empleo, no es para menos, ya que para él es su “segunda familia, somos mucha gente y compartimos cosas.” Allí entró a los 24 años como auxiliar de cajas, su labor diaria gira en torno a la recogida y reposición de cestos en las líneas de cajas hasta la retirada y clasificación de productos que los clientes dejan en caja.

Desde la empresa destacan el “buen saber estar y responsabilidad” de Miguel, que gracias a su trayectoria, se ha convertido en parte fundamental del equipo y también para los clientes, que llevan mucho tiempo cruzándose con él habitualmente. Precisamente su coordinadora directa, María del Carmen, lo resume en una frase, “es una persona con una amabilidad exquisita, gentil y compañera de todos nosotros, no imaginaba el amor con mayúsculas que Miguel podía ofrecer.”

Por parte de la asociación, transmiten que este caso es un símbolo “ejemplar” del modelo de inclusión laboral que defienden, en base a un acompañamiento permanente tanto a los usuarios como a las empresas. Durante toda su experiencia laboral ha habido una evolución en muchos aspectos “me ha ayudado a ser menos tímido y relacionarme con más personas.”

Ambas organizaciones reconocen que “es uno más dentro de la empresa: un trabajador con responsabilidades, autonomía y un entorno que lo valora y lo respeta. Su integración es total, participa en los eventos, se preocupa y mantiene una relación excelente con cada compañero."

La inclusión laboral, un reto para las personas con discapacidad

Según datos del INE, en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad, en cuanto al empleo, solo 1 de cada 4 personas dentro de la población activa de este colectivo, tienen un trabajo. Hay una diferencia de 40 puntos, 28,5 frente a 69,0, entre la tasa de empleo de la gente con discapacidad frente a la que no la tiene y afecta casi de forma similar a hombres y mujeres con 23,7 % y 23,5% respectivamente.

Durante la última década los datos muestran un avance significativo en cuanto a la afiliación de las personas con discapacidad. En 2014, había 191.666 personas afiliadas a la Seguridad Social y en 2024 la cifra había aumentado un 70% hasta las 327.300 personas.

María Díaz, presidenta de la Asociación Down Coruña, reconoce que “queda mucho por hacer, se ven avances, pero va más lento de lo que nos gustaría.” La asociación coruñesa lleva más de 25 años de trayectoria por la inclusión, en una lucha que es “diaria”. Dentro de esa evolución sí que destaca que cada vez “hay más empresas que son conscientes de que hay muchas personas con capacidades fantásticas para trabajar y que son un valor añadido.”

En la organización destacan la importancia del seguimiento permanente que realizan en el programa de empleo. “No se trata de empezar a trabajar y ya está, los trabajadores y también las empresas necesitan un apoyo para las situaciones que puedan surgir en el día a día.”

Sobre la contratación de personas con discapacidad, María Díaz transmite una reivindicación importante en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad “no se trata de una labor social, se trata de contratar a personas plenamente capaces de llevar a cabo múltiples tareas. Las empresas lo están viendo cada vez más.”