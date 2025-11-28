Un “supermercado 4.0” permite a personas con daño cerebral comprar desde un laboratorio

Sara Lago Vigo, 28 NOV 2025 - 14:39h.

El CITIC de la UDC pone en marcha un supermercado virtual para ayudar a personas con discapacidad a recuperar autonomía a través de la compra simulada

Usuarios del programa practican en un entorno seguro tareas cotidianas como alcanzar, seleccionar y colocar productos, bajo supervisión terapéutica

Un grupo de investigación del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) ha desarrollado un entorno de realidad virtual que simula un supermercado, pensado para ayudar en procesos de rehabilitación de personas con discapacidad o daño cerebral, permitiendo recrear tareas cotidianas en un entorno seguro y controlado.

Cómo funciona este “supermercado 4.0”

En este entorno virtual, un usuario en silla de ruedas, como Manuel, el protagonista de la primera experiencia pública del proyecto, se mueve entre pasillos ficticios, toma productos de estanterías, los coloca en un carrito y completa una compra simulada. Aunque lo que ve no existe físicamente, sólo hay una sala diáfana con paredes oscuras, mediante gafas de realidad virtual la experiencia reproduce de forma realista la compra habitual: alcanza un yogur, lo selecciona, lo coloca en su carro, y continúa con el resto de la lista.

El sistema forma parte del proyecto del CITIC denominado Talionis (Tecnología Aplicada a la Investigación en Ocupación, Igualdad y Salud), que busca desarrollar “escenarios personalizados de realidad virtual” para facilitar la autonomía de personas con distintas discapacidades o con daño cerebral adquirido.

Rehabilitación funcional en un entorno seguro

La herramienta permite practicar actividades de la vida diaria, como hacer la compra en este caso, sin los riesgos asociados al mundo real: caídas, obstáculos, inseguridad o estrés. En las pruebas realizadas hasta ahora, usuarios con daño cerebral colaboraron con terapeutas y profesionales en entornos supervisados. Esa seguridad facilita que puedan recuperar habilidades motoras y cognitivas: alcanzar objetos, coordinar manos, decidir qué producto tomar, moverse con la silla... Sin presión ni barreras físicas.

Además, el sistema permite medir con exactitud parámetros de rehabilitación: rango de movimiento, tiempos de reacción, coordinación, lo que puede servir a los terapeutas para diseñar tratamientos personalizados.

Un paso hacia la accesibilidad y la inclusión

El proyecto representa un salto hacia una rehabilitación inclusiva y accesible: personas con diversidad funcional tienen la posibilidad de practicar tareas cotidianas esenciales en un entorno adaptado tecnológicamente. El equipo espera que, cuando el sistema esté validado, pueda convertirse en un complemento habitual a las terapias convencionales.

El desarrollo forma parte de una línea de trabajo más amplia del CITIC orientada a acercar la tecnología a quienes más pueden beneficiarse de ella, contribuyendo a la autonomía y dignidad de personas con discapacidad.