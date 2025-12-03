Jorge Bergantiños 03 DIC 2025 - 14:46h.

Nació en el año 1916 durante el reinado de Alfonso XII y emigró a Francia donde crió a sus tres hijas

La rutina de Esperanza, de lunes a sábado jugar a las cartas y todos los domingos, el baile, además todos los días se toma un chupito de licor café

OurenseEn plena Primera Guerra Mundial, en Carballedo, Lugo, nació un 3 de diciembre de 1916, Esperanza Cortiñas. Lo hacía días antes que el célebre actor estadounidense Kirk Douglas, pocas semanas después moriría asesinado por la monarquía rusa Grigori Rasputín. Es la "abuela de Galicia", título heredado el pasado verano tras el fallecimiento de Consolación Paz, a los 111 años en el municipio coruñés de Cambre.

En el día de su 109 cumpleaños, tiene la agenda muy ocupada pero reconoce que no va a desechar su cita habitual “para ponerse guapa en la peluquería.” El próximo sábado harán su tradicional celebración de aniversario a lo grande en un restaurante de la ciudad. En una semana tan especial, se le trastocan ligeramente sus planes por los compromisos y llamadas que recibe, al tener este reconocimiento de ser la persona más longeva de Galicia.

Dentro de su rutina habitual está el juego de cartas, la brisca, a la que juega de lunes a sábado por las tardes en un centro social de Ourense, allí ejercita la mente, clave en su magnífico estado a su edad. También en su día a día no puede faltar el chupito de licor café de cada mañana.

Aunque si hay algo que destaca Esperanza por encima de todo es el baile. Cada domingo acude al centro social, “bailo de todo, tango y lo que sea” reconocía a Informativos Telecinco en su última celebración de cumpleaños. Lo hace con tacones, un plus más dentro de la heroicidad de la centenaria gallega, sus amigas aseguran que “ella dice que si no lo hace así, se le oxidan los huesos.”

Otra de las cosas que más sorprenden de Cortiñas es su inquietud. Difícilmente la pueden encontrar alguna tarde en su domicilio, además durante este año ha ido en avión a París para visitar a una nieta y son habituales sus viajes en tren a Alicante a visitar a una de sus hijas.

Durante su vida, tuvo una infancia muy dura después de que su madre emigrase a Cuba, trabajó desde muy pequeña en ferias ganaderas o sirviendo por los pueblos. A los 20 años se mudó a Ourense, se casó y tuvo tres hijas. Tras quedarse viuda, decidió marcharse a Francia donde vivió una época feliz. Al jubilarse volvió a su tierra, al barrio de A Ponte en la ciudad de As Burgas, lugar en el que reside desde hace décadas.

Ourense, el lugar donde más personas centenarias viven en España

Según datos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en nuestro país hay casi 16.000 personas que tienen 100 años o más, el 80% son mujeres. Actualmente la persona más vieja de España es Teresa Fernández Casado, natural de Zambroncinos del Páramo en León, donde nació en 1913.

Hay 334 personas centenarias en Ourense, la más mayor es Esperanza Cortiñas, pero hay más ciudadanos que la acompañan y cerca de 200 que están a punto de llegar. La probabilidad de ser una persona que supere las diez décadas se multiplica por tres en la provincia gallega con respecto a Madrid.

Es la provincia con mayor tasa de centenarios de España por delante de Zamora o Soria. La longevidad de los habitantes ourensanos está en máximos históricos. Desde hace meses está cerca de conseguir la denominación de “zona azul”, siendo la sexta que lo recibe del mundo. Se le otorga a un lugar con una alta concentración de personas centenarias entre su población, con unas características demográficas específicas que contribuyen al bienestar de los habitantes. La lista actual la conforman Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Loma Linda (California, EE.UU.) y la península de Nicoya (Costa Rica).