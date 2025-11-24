La catalana Carme Noguera, una vecina de Taradell (Barcelona) de 111 años, pasa a ser la segunda mujer más longeva de España

Teresa Fernández Casado, la leonesa que reivindicaba ser la mujer más longeva de España con 112 años certificados con su DNI, ha conseguido su reconocimiento internacional de la mano de la organización Longeviquest que hasta ahora atribuía esta distinción a la catalana Carme Noguera, una vecina de Taradell (Barcelona) de 111 años que pasa a ser la segunda.

Ha sido esta entidad, dedicada a la búsqueda y reconocimiento de las personas más longevas del mundo, la que ha comunicado a la familia de esta leonesa su distinción.

"LongeviQuest se complace en anunciar la validación de la edad de la señora Teresa Fernández Casado, la persona viva más longeva de España", dice la nota.

La mujer reside en Zambroncinos del Páramo, León

Residente de Zambroncinos del Páramo (León), Teresa nació el 29 de julio de 1913, por lo que a día de hoy tiene 112 años y 117 días.

La anciana recibe el título con carácter retroactivo al 11 de noviembre, fecha en la que falleció Angelina Torres Vallbona, también a la edad de 112 años, según aclara la organización.

Esta leonesa es actualmente la persona viva más longeva de España, la décima persona de Europa y está en el puesto 50 de entre las más longevas del mundo.

"Es una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos", describía su hija, Manuela de Paz, en una entrevista con la Agencia EFE el pasado viernes en la que reclamaba que su madre era la más longeva con su DNI en la mano.

Teresa se encuentra físicamente en muy buen estado -"solo toma una pastilla para el colesterol"- aunque "la cabeza le ha empezado a fallar un poco, especialmente en el último año".

"Mi madre sigue viviendo en la misma casa en la que naci�ó. Nunca ha querido irse del pueblo", comenta su hija.

Tuvo siete hijos: seis de ellos están vivos, y dos tienen 92 y 93 años

Teresa Fernández Casado es la pequeña de ocho hermanos y tuvo siete hijos, seis de ellos siguen vivos y los dos mayores, con 92 y 93 años, respectivamente, "son los hijos con madre viva de más edad de España", bromea Manuela.

Esta 'supercentenaria' con once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos ha sido durante muchos años la memoria viva del pueblo. "Desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos", asegura su hija.

En su carné de identidad, con validez permanente desde el año 1983, se refleja que su profesión es SL, la forma con la que se abreviaba la frase "sus labores" y tras la que se escondía un arduo trabajo tanto dentro como fuera de casa.

En el caso de Teresa en el campo, al que se dedicó desde pequeña como muchas otras niñas aunque ella sí tuvo la suerte de poder ir a la escuela.

Un ejemplo de una larga vida dedicada a los suyos, de una mujer de costumbres, que "no perdona la copita de vino en las comidas", según revela su hija, quien confía en celebrar, el próximo julio, los 113 años de Teresa.