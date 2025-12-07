Sara Lago 07 DIC 2025 - 12:00h.

Vecinos de este pueblo decoran sus hogares, calles y espacios comunes con luces, belenes y motivos creativos, generando un ambiente único

Cada año son más los curiosos que se acercan desde todas partes de Galicia para visitar sus luces y decoraciones navideñas

Compartir







A MioteiraEste año, el pueblecito de A Mioteira, perteneciente al municipio de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, ha vuelto a colgar las luces para una Navidad que promete ser mágica. El tradicional encendido de su iluminación tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas y hasta que termine la navidad continuarán iluminando cada día sus calles y casas.

PUEDE INTERESARTE Vive la magia de la Navidad en los mejores mercadillos de España, según National Geographic

Lo que comenzó como una iniciativa improvisada durante la pandemia, cuando los vecinos optaron por decorar sus casas para mantener vivo el espíritu navideño en tiempos de confinamiento, se ha convertido hoy en una tradición consolidada. A Mioteira se ha ganado el sobrenombre de “la Laponia de Ourense” gracias al esfuerzo colectivo de sus habitantes.

Una decoración con alma comunitaria

En A Mioteira hay apenas cinco calles, pero en ellas late un auténtico universo navideño. Cada hogar, y también muchos espacios públicos, se engalana con luces, figuras, belenes artesanales, decoraciones temáticas y hasta pequeños rincones para fotografías. Este año hay casas decoradas con motivos como el de El Cascanueces, adornos reciclados, renos, árboles gigantes, globos aerostáticos y elementos destinados a que las familias puedan disfrutar de una experiencia diferente.

Los vecinos, alrededor de 22 familias que suman unas 50-55 personas en total según las estadísticas más recientes, se organizan cada año para superar el decorado anterior. Y su esfuerzo se ve recompensado: la visita se ha convertido en una cita fija para muchos ourensanos y visitantes de distintas partes de Galicia. El pasado año, según cuentan los vecinos, se multiplicó considerablemente el número de personas que recorrieron sus calles iluminadas, incluso llegaron a tener problemas de tráfico ya que sus caminos son estrechos y no están preparados para tanta afluencia de coches.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este pequeño pueblo también se cuida el ambiente: hay villancicos, música, puestos de chocolate con churros e incluso espacios de descanso. La idea no es sólo iluminar casas, sino crear una atmósfera festiva, acogedora y compartida por todos, en el que dicen ser ya el pueblecito más navideño de Ourense.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Visitar A Mioteira esta navidad es una experiencia especial gracias a su decoración única y variada, donde cada casa aporta un estilo propio que convierte cada recorrido en algo distinto. El ambiente comunitario y la cálida tradición vecinal, hace que quien visite este pueblo se sienta parte de algo más que un simple alumbrado. Su accesibilidad, a pocos minutos de Ourense y a poco más de una hora de Santiago, la convierte en una escapada distinta para una tarde-noche navideña.