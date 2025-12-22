A prisión el detenido por la muerte de su compañera de piso en A Coruña

Prisión sin fianza para el detenido por la muerte de su compañera de piso en A Coruña

El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido como presunto autor de la muerte de una joven con la que convivía en un inmueble de la calle Paseo de Ronda.

El joven está siendo investigado por un delito de homicidio después de que la mujer falleciera en el hospital por la gravedad de las heridas de arma blanca que presentaba. Fue detenido el mismo sábado por estos hechos que tuvieron lugar pasadas las 14:00 horas en la calle Paseo de Ronda, en la zona de Riazor. Supuestamente, la mujer fue atacada con un arma blanca en el domicilio que compartían con otros jóvenes.

En el suceso también tuvieron que intervenir los bomberos ya que en el mismo inmueble prendieron fuego a un colchón que fue sofocado con rapidez. Hasta el domicilio se trasladó este lunes el detenido, antes de pasar a disposición judicial, para participar en la reconstrucción de los hechos.

Los hechos

La joven que fue supuestamente apuñalada en su piso de A Coruña por su compañero de piso durante la tarde del sábado, acabó muriendo debido a la "gravedad" de las lesiones que presentaba. La agresión se produjo pasadas las 14:00 horas en la vivienda en la que víctima y presunto agresor convivían junto a otras personas. Un domicilio situado en la calle Paseo de Ronda, en la zona de Riazor, en A Coruña.

La víctima fue trasladada al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), desde donde se confirmó el fallecimiento de la joven. La Policía Nacional detuvo por estos hechos a uno de los compañeros de piso de la víctima, un varón al que le atribuyen un delito de tentativa de homicidio. Efectivos de Bomberos también tuvieron que intervenir en la vivienda por un incendio originado en un colchón.