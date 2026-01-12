Todo se debe a una serie de frentes asociados a borrascas atlánticas barrerán la península

La costa gallega concentra hoy la mayor parte de los avisos por el temporal con olas de hasta seis metros, de lluvia y muchísimo viento. Y todo se debe a una serie de frentes asociados a borrascas atlánticas barrerán la península, dejando precipitaciones a su paso que serán más abundantes en el oeste peninsular y más escasas en la fachada mediterránea.

Estas lluvias vendrán acompañadas de rachas fuertes de viento de más de 70 kilómetros por hora (km/h) y de temporal marítimo en zonas del norte de la península con olas de más de cinco metros.

Rachas de viento de hasta 130km/h en Galicia

Galicia amanecía gris y con rachas de viento de hasta 130 km/h, una situación que se va a mantener mañana con lluvias intensas, mar de fondo y también oleaje. En este Comunidad Autónoma también soplará el viento con fuerza, superando los 70 km/h. Esto provocará un temporal marítimo importante.

El martes llegarán nuevos frentes asociados a las borrascas que circularán por el Atlántico Norte y darán lugar a precipitaciones en buena parte del norte, oeste y centro peninsulares, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Eso sí, el pronóstico no recoge lluvias para la fachada mediterránea.

Este día, las precipitaciones más abundantes se darán en Galicia, extremo occidental y sur de Castilla y León y norte de Extremadura, con una cota de nieve que se situará en el entorno de los 1.400 metros. En lo que respecta a las temperaturas, éstas serán más bajas en el noroeste y más altas o sin cambios en el resto.

Tiempo más estable para el miércoles

El miércoles habrá un tiempo más estable y lluvias débiles en el oeste peninsular a primeras horas que irán remitiendo a lo largo del día. Habrá vientos más flojos que en días anteriores y las temperaturas nocturnas serán un poco más bajas, como es habitual con cielos poco nubosos.

Durante este día, las lluvias más abundantes se darán en Galicia y la cota de nieve se situará en torno a unos 1.000 a 1.400 metros, con vientos fuertes en el tercio norte peninsular y temperaturas que en líneas generales serán más bajas.