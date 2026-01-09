Redacción Euskadi Agencia EFE 09 ENE 2026 - 14:00h.

Los bomberos han rescatado a mediodía el cuerpo que flotaba en la zona del Paseo de Salamanca

San SebastiánUn hombre, al parecer de avanzada edad, ha muerto en Donostia tras caer al mar. Su cuerpo ha sido hallado flotando en la zona del Paseo de Salamanca. Los bomberos de la capital guipuzcoana han rescatado el cadáver aunque, por el momento, no han trascendido las causas que han provocado la caída de esta persona al mar, que se ha producido en la esquina del puente del Kursaal con Ramón María Lili, y su fallecimiento.

Se desconoce si el fuerte viento que azota la costa ha podido tener algo que ver en este suceso, pero sí que el temporal ha dificultado el operativo para poder recuperar del cuerpo. Cabe recordar que este viernes 9 de enero esta zona esta zona está siendo azotada por fuertes vientos y grandes olas debido al impacto en la costa de la borrasca Goretti.

Sobre las 11.10 horas de esta mañana y una llamada a emergencias alertaba de que una persona se había precipitado al agua en la zona del Kursaal. Rápidamente las dotaciones desplazadas al lugar han iniciado la búsqueda, en un principio en el espigón de la Zurriola, cerrado al paso de peatones, al igual que las zonas costeras más expuestas de la capital donostiarra, por el temporal.

Una escalera hasta las rocas

Finalmente, los servicios de rescate han hallado el cuerpo en la otra orilla, sobre las 12.25 horas, los bomberos, ayudados de una escalera con la que han descendido hasta las rocas de la desembocadura del Urumea, han accedido al cuerpo y lo han rescatado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para tratar de aclarar las causas de este fallecimiento.

La costa vasca se encuentra en situación de alerta naranja por riesgo para la navegación y por el oleaje. El temporal está causando rachas de viento de hasta 125 km/h, como se ha registrado esta madrugada en Matxitxako, mientras que en San Sebastián se ha llegado a medir rachas de 105 km/h en la isla de Santa Clara.