09 ENE 2026

Las familias de Antonio Morales y Francisco Zea han difundido cartas de agradecimiento a vecinos, voluntarios y equipos de emergencia

Hallado el cuerpo sin vida del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande, Málaga

MálagaLas familias de Antonio Morales Serrano y Francisco Zea Bravo, fallecidos el pasado 28 de diciembre durante el temporal que azotó Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, han querido transmitir públicamente su gratitud. A través del Ayuntamiento del municipio, los allegados de ambos vecinos han difundido sendas cartas en las que destacan la solidaridad, el compromiso y la implicación de todas las personas, voluntarios y profesionales, que participaron en la búsqueda de los dos hombres.

"En estos días tan difíciles muchos de vosotros no encontrabais palabras para consolarnos, tanto a mi familia como a mí. Hoy soy yo quien no las encuentra para agradecer todo lo recibido de nuestros vecinos y amigos", recoge la carta de los familiares de Antonio Morales. "Hemos sentido vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestro respeto y vuestra solidaridad" añaden, y lamentan ser conscientes de que "nos espera un camino lleno de dificultades que nos pondrá a prueba cada día, pero estoy segura de que no lo recorreremos solos". Y concluye con un sentido "gracias desde lo más profundo de mi corazón”.

La misiva de los familiares de Francisco Zea resalta de manera expresa la labor de los equipos de emergencia y de los vecinos que participaron en la búsqueda. "En nombre de toda nuestra familia queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en uno de los momentos más duros de nuestras vidas", escriben. "Tras la dolorosa pérdida de Francisco, hemos sentido el apoyo y la solidaridad de muchísimas personas", pero especialmente quieren "agradecer de corazón la labor incansable y humana de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos, Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y demás instituciones, así como la enorme ayuda desinteresada de cerca de 200 vecinos, amigos y voluntarios que participaron en su búsqueda".

Unos gestos que sirvieron para reconfortar en el momento más complicado: "Su profesionalidad, humildad y cercanía, junto con las innumerables muestras de cariño, respeto y apoyo, nos han dado fuerza en medio del dolor y nos han recordado el valor de la unión y la solidaridad. Nunca olvidaremos todo lo que habéis hecho por nosotros. Gracias por estar, por ayudar y por acompañarnos".

Un temporal con numerosas incidencias

El temporal que afectó a Málaga entre el sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de diciembre provocó más de 300 incidencias en toda la provincia, principalmente en la comarca del Guadalhorce y Sol. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso rojo ante la intensidad de las lluvias, que obligaron a elevar a fase de emergencia el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. La Junta de Andalucía también recomendó extremar la precaución durante las horas más críticas.

Antonio Morales, de 54 años, era propietario de una cafetería-heladería en el municipio, mientras que Francisco Zea, de 53, ejercía como jefe de estudios y profesor de Matemáticas en el IES Los Montecillos de Coín. Ambos eran amigos de toda la vida y desaparecieron la noche del temporal, cuando las corrientes del río Fahala arrastraron la furgoneta en la que viajaban.

Una complicada búsqueda

La búsqueda se desarrolló con un amplio operativo en el que participaron cerca de 150 efectivos, entre agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, voluntarios y miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los cuerpos fueron localizados tras intensas labores de rastreo, el primero en la tarde del domingo a varios kilómetros río abajo, en el término municipal de Cártama, y el segundo el lunes, cuando se reanudaron las labores de búsqueda.

Las cartas de agradecimiento subrayan que, más allá de la labor profesional de los equipos de emergencia, el apoyo del pueblo ha sido fundamental para las familias. "Vuestro apoyo ha sido un ejemplo de unión y compromiso para todo el municipio", señala el Ayuntamiento al difundir las misivas, destacando la implicación altruista de quienes participaron en la búsqueda.