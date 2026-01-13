Patricia Martínez 13 ENE 2026 - 13:08h.

La medida se incluye dentro del Plan integral de bienestar digital, la hoja de ruta para gestionar el uso de tecnologías

También se ayudará a los alumnos a que puedan identificar bulos y noticias falsas

Compartir







Santiago de CompostelaLa Xunta de Galicia ha aprobado el Plan integral de bienestar digital, que será, a partir de ahora, la hoja de ruta para gestionar de forma adecuada la utilización de las tecnologías en el ámbito educativo y contribuir, de este modo, a la formación de ciudadanos digitales “que hagan un uso consciente, responsable y comprometido de estas”, tal y como anunciaba en las últimas horas el responsable del gobierno gallego, Alfonso Rueda.

El documento, que lleva aparejado un presupuesto de 7,4 millones de euros, incluye un paquete de “medio centenar de medidas” estructuradas en cinco ejes para desarrollar a lo largo de cinco años hasta 2030.

El plan, diseñado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, nace con el objetivo de blindar los centros educativos como “entornos digitales seguros” y saludables donde la innovación avance de la mano de la protección, de la igualdad de oportunidades y de la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas.

Un contrato voluntario entre el centro y el alumno, con el acuerdo de las familias

La principal novedad dentro de este plan, que incluye una batería de medidas, es el “Contrato de vida digital”, un contrato voluntario, que busca fomentar la responsabilidad y el compromiso de los alumnos.

Se trata de un documento de carácter voluntario que firmarán el centro y el alumno, de acuerdo con la familia, relativo al uso de las tecnologías “fuera del horario escolar”. En este contrato se establecerán una serie de “obligaciones para el alumno” en lo que atañe a los tiempos, horarios y usos de los dispositivos digitales y se realizará un seguimiento de su cumplimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Consellería de Educación facilitará a los centros el documento, así como orientaciones específicas para hacer efectivo el contrato. En ese sentido, se incluirán acciones como retos de desconexión digital como método pedagógico que contribuya a un uso equilibrado.

A través de este documento, se profundiza en la corresponsabilidad y coordinación entre la escuela, las familias, las administraciones públicas y la industria tecnológica para promover el uso responsable de la tecnología y la convivencia saludable con los dispositivos digitales con el fin de garantizar el bienestar emocional en la infancia y en la adolescencia, trabajar en la mejora del rendimiento escolar y procurar la convivencia equilibrada a favor de una enseñanza híbrida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Contra las noticias falsas

Otra de las medidas anunciadas por el presidente es un programa de alfabetización mediática, verificación de información e inteligencia artificial para los alumnos. El objetivo es ayudarles a detectar noticias falsas y prevenir su difusión.

En concreto, el programa "Na procura da loiada" buscará desarrollar habilidades con las que identificar, analizar y verificar información con el fin de detectar y “prevenir la difusión de noticias falsas”.

Se diseñará, asimismo, una unidad didáctica que permita a los estudiantes identificar, analizar y reflexionar sobre las principales vulneraciones de derechos en entornos digitales.

Apoyo para las familias

Dado que las familias desempeñan un papel fundamental en la educación digital de sus hijos desde edades muy tempranas, el plan hace especial hincapié en la colaboración entre estas y la escuela a través de una alianza en la que ambas partes se complementen.

Por ello, se desarrollará un plan de encuentros con las familias, para proporcionarles estrategias, resolver dudas y formarlos en el uso de herramientas de control y seguimiento de las aplicaciones digitales que usan los menores.

Otra de las medidas presentadas es una campaña informativa adaptada a diferentes colectivos para informar de derechos esenciales en el ámbito tecnológico, que además se complementará con una feria digital anual dirigida a centros educativos y familias, para concienciar sobre el uso responsable de la Red y la información. Y también un programa afectivo-sexual adaptado a la edad de los alumnos y orientado a que mantengan ese uso responsable de las tecnologías.

El plan se desarrollará en el marco de la futura Ley de educación digital de Galicia, que ahora mismo se encuentra en fase de tramitación y que se se prevé pueda entrar en vigor el próximo curso. A la normativa se suma la prohibición ya en vigor del uso de dispositivos móviles en los espacios educativos o la actualización del programa E-Dixgal.

Colaboración de expertos de diferentes ámbitos

Este plan de bienestar digital ya contado con la colaboración de varios expertos, como Antonio Rial Boubeta, profesor del Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía de la USC; Susana Rey García, presidenta de la Sociedade de Pediatría de Galicia; María Dolores Fernández Tilve, profesora del Departamento de Pedagoxía e Didáctica de la USC; Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia, o el doctor en Derecho, Julio José Fernández, entre otros.

Tras su aprobación en el Consello de la Xunta, el plan se pondrá a disposición de la comunidad educativa, que según ha recordado Alfonso Rueda había demandado medidas en ese ámbito.