Redacción Galicia Europa Press A Coruña, 21 ENE 2026 - 19:30h.

Xunta y sindicatos acuerdan eliminar el examen obligatorio para interinos que tengan su puesto consolidado

CCOO Ensino, ANPE, CSIF y UGT-SP han emitido un comunicado explicando que, finalmente, se ha conseguido eliminar la obligatoriedad para los docentes de matricularse y presentarse a las oposiciones para mantenerse en las listas de interinidad de la Consellería de Educación.

Apuntan, con todo, que esta obligación se suprime solo para el personal que tenga puesto consolidado. Así, para el personal no consolidado o para el que se incorpora a las listas, sigue siendo necesario presentarse a las oposiciones.

Los sindicatos defienden esta medida argumentando que permite la optimización de los tribunales de oposición y reducción de la carga burocrática y organizativa, dado que la "asistencia masiva y por mero trámite a los procesos selectivos generaba una sobrecarga de gestión para los tribunales".

Reparto “más justo” de plazas

Defienden que, con esta medida, se permite también un reparto de plazas "más justo". "Se corrigen situaciones injustas como que un tribunal recibiera más plazas que otras, solo por el hecho de tener mayor número de personas presentadas, al obligar a personal interino o sustituto a presentarse para no decaer de las listas. También facilita, apuntan, la conciliación y la logística familiar, poniendo fin a los desplazamientos obligatorios motivados únicamente por un trámite administrativo.

Por último, apuntan a la seguridad jurídica y a la estabilidad. "Adaptamos las listas de interinidad y sustituciones a un modelo de gestión más avanzado y eficiente, garantizando que la permanencia en listas del personal docente quede debidamente acreditada por su trabajo efectivo, siempre teniendo en cuenta las causas y número de renuncias justificadas", explican. El acuerdo está pendiente de salir recogido en el Diario Oficial de Galicia (DOG).