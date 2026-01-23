'La manada de Zaragoza' ha sido condenada a 97 de años de cárcel tras violar y retener durante dos días a una joven en 2020

La joven permaneció retenida en la casa durante dos días y medio y sometida a continuas agresiones sexuales y violaciones

Compartir







ZaragozaSeis de los siete miembros de la denominada 'manada' de Zaragoza han sido condenados a penas de 14 años de prisión como autores de la violación continuada de una joven en 2020 a la que mantuvieron retenida dos días y medio, mientras que al séptimo se le han impuesto 13 años como cooperador necesario.

Es decir, el Juzgado de Instrucción número 7 ha dictado una sentencia que ha recogido EFE en la que envía a los siete acusados a prisión un total de 97 años.

Indemnización de 50.000 euros a la víctima

Así lo ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una nota de prensa en al que añade que a todos ellos se les impone como pena accesoria la inhabilitación durante 19 y 18 años respectivamente para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad -retribuida o no- que suponga contacto con menores.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven por la violación a una chica de 19 años en Málaga

También se les impone la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros durante 16 años.

Por último, se establece para todos la libertad vigilada durante ocho años contados una vez que hayan concluido sus penas de prisión.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal les impone la cantidad de 50.000 euros que deberán pagar conjuntamente en concepto de lesiones y daños morales, solicitada por el Ministerio Fiscal, y que los magistrados consideran "adecuada y ponderada".

PUEDE INTERESARTE El abogado de la pareja de la madre de Lucca niega la violación

La joven estuvo retenida dos días y sufrió continuas violaciones

Los hechos objeto de juicio comenzaron el 23 de junio de 2020 cuando uno de los condenados se citó con la víctima, una joven de 21 años, invitándola a asistir a una fiesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Después, con el pretexto de que la fiesta había sido suspendida, le propuso otros planes alternativos y finalmente la posibilidad de ir a casa de otro de los acusados, al que la joven conocía, y en la que ya había estado en otras ocasiones.

La joven permaneció retenida en la casa durante dos días y medio, tiempo durante el cual fue sometida a continuas agresiones sexuales y violaciones.

Los seis condenados como autores de violación continuada son de nacionalidades española, ghanesa, ecuatoriana, colombiana, ecuatoguineana y dominicana, mientras que el cooperador necesario es argelino.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se formalizará en el plazo de diez días a contar desde la notificación.