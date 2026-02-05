La Justicia condena a 48 años a un hombre por agresiones sexuales a mujeres en situación de vulnerabilidad

La sentencia no es firme, ya que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

Suspendidos todos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo: Renfe no habilita transporte alternativo

Compartir







La Audiencia Provincial de A Coruña condena a 48 años de cárcel a un acusado por la comisión de delitos de agresión sexual y de trata de personas con fines de explotación sexual.

La sala entiende probado que el acusado, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, reclutó a varias mujeres en situación irregular en España bajo la promesa de empleo en un club de alterne, donde en realidad las sometió a agresiones sexuales mediante el uso de sustancias que anulaban su voluntad.

El tribunal relata en la sentencia que las víctimas, fueron convencidas para ejercer la prostitución, sufriendo daños psicológicos significativos

Entiende creíbles las declaraciones de las denunciantes, pues destaca que fueron corroboradas por testigos y peritos, y desestima las alegaciones de la defensa, que solicitaba la absolución del acusado.