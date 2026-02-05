Patricia Martínez 05 FEB 2026 - 11:34h.

No habrá transporte alternativo por carretera y Renfe habilita las cancelaciones de billetes gratuitas

VigoSin trenes ni desde Vigo ni hacia Vigo. El temporal que golpea un día más a Galicia, especialmente a las provincias costeras, que permanecen en alerta naranja por vientos y lluvias intensas, ha obligado a ADIF a suspender desde primera hora de la mañana de este jueves el servicio ferroviario con origen y destino Vigo.

“Debido a las condiciones meteorológicas, los trenes con origen y destino Vigo no prestan servicio”, han explicado los responsables de Adif en las redes sociales, añadiendo que “existe riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos suspendidos”.

Debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, como consecuencia de la borrasca Leonardo y a este riesgo de inundaciones, no circula ningún tren entre Vigo y Santiago, Vigo y Tui ni tampoco los que unen Vigo con Ourense. La suspensión afecta tanto a los trenes de alta velocidad que tienen destino u origen Vigo, como a la media distancia.

Renfe además ha comunicado que no hay posibilidad de medios alternativos por carretera, por lo que ha habilitado cambios y anulaciones de forma totalmente gratuita. Desde Renfe se envió un mensaje a los usuarios afectados por la suspensión de todos los servicios esta madrugada.

En concreto, las líneas afectadas que Renfe no presta servicio desde primera hora de este jueves son: Vigo Urzaiz - Santiago, Vigo Guixar - Santiago, Vigo Guixar - Tui, así como Vigo Guixar - Ourense.

Del mismo modo, no circularán en el trayecto Vigo-Santiago, y sin posibilidad de transporte alternativo, los servicios comerciales que conectan con Madrid. Estos trenes tendrán origen y destino la capital gallega. Por su parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense.

Puede haber retrasos en el resto de trayectos

Esta previsto que el servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se preste de la forma habitual, si bien Renfe ha subrayado que puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia.

La compañía ha informado del despliegue de personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día. Así las cosas, ha explicado que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal.

En la estación de Vigo-Urzaiz, si bien a primera hora de la mañana se dejaron ver algunos viajeros que no se habían enterado de la suspensión, durante la mañana, apenas hay movimiento, ya quienes tenían trayectos para hoy, o bien han cancelado los planes o se han buscado por su cuenta medios de transporte alternativos. A primera hora, muchos de los que se encontraron por sorpresa con que no tenían tren, optaron por irse en autobús, lo que provocó que estos se llenaran en apenas unos minutos.

Nuria, estudiante de la USC, se enteró a primera hora de la mañana que no tenía tren y ha optado por irse hasta Santiago en su coche. Tras publicar el trayecto en la plataforma Blablacar, las plazas disponibles se le llenaron "en unos minutos" porque los viajeros buscan cualquier alternativa para poder desplazarse. Otros viajeros se enteraron de la situación, cuando ya estaban en el tren. "Yo cogía ese tren 5.30 en Coruña, ya estaba dentro del tren, y las 5.34 antes de arrancar nos dijeron que el tren no pasaba de Santiago, no había opción de transporte por carretera" cuenta Dani, uno de los usuarios del eje atlántico en X esta mañana.

La suspensión del transporte ferroviario es "indefinida" sin que se haya comunicado en qué momento se podrá recuperar la circulación en este tramo.