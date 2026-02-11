Claudia Barraso 11 FEB 2026 - 18:54h.

Entra en prisión el joven acusado de matar a su compañera de piso en La Coruña: estaba ingresado en el hospital por "alteración de las facultades mentales"

El pasado 22 de diciembre se acordó el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Lois G.F, el presunto asesino de su compañera de piso Larusa Ruiz, de 19 años y vecina de Torrelavega.

Sin embargo, nunca llegó a entrar en prisión, sino que fue derivado al Hospital Universitario de La Coruña al determinar que presentaba “alteradas sus facultades mentales”, declaró la forense del caso. Esta semana ha recibido el alta hospitalaria y, tras una comparecencia, la instructora del caso ha acordado su ingreso en prisión por un delito de homicidio y/o asesinato, además de un delito de incendio con peligro para más personas.

“A pesar del ingreso hospitalario todavía no consta un diagnóstico definitivo del investigado, por lo que ni siquiera existen indicios de una atenuante”, explica. En el momento de ser detenido, el acusado dijo que solo oba a responder a las preguntas ante su abogado, por lo que “las facultades cognitivas no están del todo alteradas sin perjuicio de que el mismo pueda padecer alguna patología de la que hoy en día no está diagnosticado”.

La petición de los familiares de la víctima

Por otro lado, los padres de la víctima han remitido a la jueza una serie de peticiones que resuelvan todas las incógnitas que tengan que ver con la salud mental del acusado. Piden que se proporcione la información sobre la asistencia psiquiátrica que recibió el detenido durante su ingreso, así como el informe sobre el estado psíquico que se realice por parte de los profesionales dentro del centro penitenciario, según informa 'El Diario Montañés'

Y finalmente, también han solicitado a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia que determinen definitivamente si el investigado padece algún trastorno mental grave y que valoren la posibilidad de que pueda tratarse de una exageración sintomatológica.