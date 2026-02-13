Patricia Martínez 13 FEB 2026 - 14:42h.

El árbol de más de tres toneladas cayó por la fuerza del viento aplastando el coche de una joven de Caldas

Una joven conductora de Caldas, Pontevedra, herida leve, tras caer un pino de 3.000 kilos encima de su coche: "Fue cosa de milímetros"

Caldas de ReisLa imagen de un enorme pino que cayó sobre una conductora el pasado miércoles en la carretera EP-8002 en Caldas todavía estremece. El vehículo que conducía la joven quedó completamente aplastado tras la caída de un enorme árbol situado al pie de la vía, y ella se libró “por unos milímetros” de ser alcanzada por el impacto, ya que quedó encajada literalmente entre el volante y el árbol, tal y como contaron los efectivos de emergencias que la atendieron tras el accidente.

El Concello de Caldas ha confirmado ahora que había notificado a los dueños de la parcela donde estaba el árbol caído que ese ejemplar tenía que ser talado, pero ellos no hicieron caso.

Ni ese árbol no otros situados en la misma parcela cumplen las normas de la Xunta y la Diputación en cuanto a su ubicación a muy poca distancia de la vía. En la misma finca hay varios árboles más que están a menos de diez metros de la carretera, e incumplen la norma de la Xunta de tener una franja de protección para los incendios, según ha confirmado el propio alcalde, Jacobo Pérez.

El Concello notificó a los dueños que tenían que podarlos, para cumplir con estas normas, pero esos trabajos no se realizaron, hasta que el imponente pino, de más de 3.000 kilos cayó el pasado miércoles sobre un vehículo que circulaba por esa zona, en pleno temporal de viento y tras varias semanas de intensas lluvias.

50.000 notificaciones al año a propietarios para limpien sus parcelas

La situación se repite en muchas zonas rurales de Galicia, donde a pesar de las notificaciones y las advertencias de los ayuntamientos, los propietarios de parcelas no respetan la distancia de seguridad ni la franja de protección contra los incendios ni mantienen limpias las fincas.

El alcalde de Caldas ha lamentado no poder hacer “mucho más”. Ha recordado que hacen unas 50.000 notificaciones al año de parcelas que están sin limpiar, “pero la gente no cumple”. Muchos de esos propietarios hasta ahora no valoraban en su justa medida el peligro que en días de borrascas como los que se han estado viviendo estas semanas, que pueden suponer estos árboles para peatones y para conductores.