Patricia Martínez 13 FEB 2026 - 13:31h.

El muro está incluido en una zona que es BIC y las actuaciones han de ser consensuadas

Última hora de la borrasca Oriana, en directo| Aemet da aviso rojo para este sábado en la provincia de Castellón por rachas de viento huracanadas

Compartir







Santiago de CompostelaUna parte del muro que sostenía varios nichos en el antiguo cementerio de Bonaval de Santiago se ha derrumbado en las últimas horas a causa de las intensas lluvias de las últimas semanas. El Concello de Santiago ha cerrado el acceso a la zona y precintado su perímetro, hasta que se pueda analizar con detalle la zona y elaborar un proyecto para su recuperación.

Un tramo del muro que rodea al cementerio, de unos seis metros de altura y 15 de longitud se desplomó sobre las lápidas. Los nichos afectados están integrados en el parque de Bonaval, pero en ellos no hay actualmente enterramientos.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 46 años tras caerle parte del techo de una nave industrial en Barcelona por el viento de la borrasca Nils

Todo apunta a que el derrumbe de la construcción pudo producirse este pasado jueves y en cuanto los operarios que revisan las zonas verdes y parques de la ciudad, lo detectaron, se procedió a cerrar el acceso a esa zona del cementerio, del ábside de la iglesia y también se precintó el acceso al parque adyacente, por precaución, por posibles riesgos de desprendimientos.

La voz de alarma la dieron el personal de mantenimiento de parques, que realizan controles periódicos tanto en este de Bonaval como en otras zonas verdes de la capital gallega.

La acumulación de agua en en terreno superior hizo colapsar el muro

Según constatan los primeros análisis de arquitecto y técnicos que inspeccionaron la zona, la acumulación de agua en el terreno superior del muro hizo aumentar la presión, con el consiguiente empuje sobre el muro de piedras y mampostería, hasta provocar el colapso de este.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín , “cayó toda la parte frontal de los nichos, que ya no tenía apoyo estructural”. En la capital gallega lleva lloviendo prácticamente sin pausa desde hace un mes, con varias borrascas y alertas acumuladas.

La alcaldesa también recordó que el muro forma parte de un conjunto con varios siglos de historia, pero que ha sufrido diversas transformaciones posteriores, y por ello, ahora “es precipitado hacer una valoración arqueo-histórica”. El estudio “va a llevar un tiempo”, según detalló Sanmartín, y se tendrá que hacer “un informe detallado y con calma”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No se descarta una actuación integral en toda la zona

Desde el Concello también han apuntado que la zona es de difícil acceso para la maquinaria, y será necesarios estudios de geotécnicos para evaluar la estabilidad de la zona, antes de realizar cualquier actuación. Pero también la alcaldesa de Santiago ha afirmado que “no se descarta una actuación integral en toda la zona del muro y los nichos”.

Además, la regidora también recordó que la zona afectada “se trata de un BIC; una zona con alto valor patrimonial y por ello todas las actuaciones y la financiación han de estar consensuadas por las distintas administraciones”.

Las borrascas han provocado varios derrumbes en los últimos días

El pasado fin de semana también se derrumbó una parte de la muralla de Lugo, como consecuencia de las precipitaciones acumuladas en las últimas semanas. Y también las borrascas que han ido afectando a Galicia estos días han provocado el derrumbe de un talud, en la autovía del Morrazo, donde una persona resultó herida, y en la autopista que une Vigo con Baiona, donde se tuvo que cortar un carril al tráfico.