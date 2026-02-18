Patricia Martínez 18 FEB 2026 - 12:44h.

El exutillero del Deportivo ha sido operado de un tumor en un hospital madrileño

A CoruñaEl cirujano gallego Diego González Rivas suele compartir casi a diario sus intervenciones quirúrgicas y técnicas novedosas en las redes sociales, pero este martes a muchos coruñeses les sorprendió reencontrarse con una “cara tan familiar” en uno de sus vídeos, porque en esta ocasión, el paciente era un viejo conocido de la afición deportivista y de toda la ciudad de A Coruña.

Suso Méndez fue utillero del RC Deportivo durante 40 años. Muchos aún lo recuerdan como el primero en llegar al vestuario y de los últimos en marcharse. Por eso el vídeo compartido por Diego González Rivas va más allá de lo clínico. Y cuando el cirujano le recuerda a Suso que “hay mucha gente que está esperando por ti en Coruña”, es toda una realidad llena de cariño.

El cirujano ha contado con detalle cómo fue la operación realizada al exutillero del Deportivo: “era un tumor central muy complejo, realizando una reconstrucción bronquial en manguito (sleeve) para preservar el pulmón", ha detallado González Rivas acompañado del paciente, desde un hospital madrileño. No ha sido una operación sencilla, ya que se trata de una cirugía torácica de alta precisión, pero la recuperación va por buen camino. "A las 24 horas de la cirugía se encuentra muy bien y con ganas ya de volver a casa", explica el cirujano, quien espera que en unas 48 horas Suso ya pueda estar de vuelta a casa, porque como le recuerda; "Hay mucha gente en A Coruña esperándote". Ambos despidieron su vídeo con un abrazo y con un "Forza Dépor".

40 años de entrega al deportivismo

Suso Méndez se retiró en 2025, con un emotivo homenaje que muchos deportivistas aún recuerdan. El estadio le dedicó un corredor de honra. Jugadores y cuerpo técnico lo despidieron con un pasillo de honor y toda la afición quiso agradecerle más de media vida dedicada al deportivismo.