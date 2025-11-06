Jorge Bergantiños 06 NOV 2025 - 19:00h.

La paciente que iba a ser sometida a una operación pulmonar le entregó al cirujano la carta escrita por su hija de nueve años

El cirujano Diego González Rivas enseña a operar a un humanoide: "Un robot operando con otro robot"

A CoruñaNormalmente el ilustre cirujano coruñés Diego González Rivas es el que provoca la emoción en los pacientes y sus familiares debido al éxito de las más de 10.000 operaciones que ha realizado. En esta ocasión, los papeles se intercambiaron gracias a Martina, una niña de nueve años. Su madre Celina, llegada desde Jerez de la Frontera, tenía que ser intervenida de un nódulo en el pulmón y la pequeña quería desear suerte al doctor con unas palabras que sorprendieron a González Rivas.

La carta escrita con el puño y letra de la menor concluye con esta frase: “Es increíble, si estuviera aunque fuese solo un segundo contigo, yo creo que te estrangularía de lo fuerte que te daría un abrazo, mil abrazos.” Minutos antes de la intervención, el cirujano coruñés leía esas líneas junto a su paciente, a la que agradeció el gesto según vemos en el vídeo publicado en el Instagram del conocido médico, que acumula más de 300 mil seguidores.

Cuatro horas después, la cirugía de resección de nódulos de pulmón había concluido con éxito. Celina se mostraba contenta y muy entera para haber sido operada minutos antes, “es casi milagroso”. Al día siguiente de alta y dos días después Celina ya pudo volver a casa para abrazar a toda su familia.

Cuando todo estaba ya bajo control, se produjo la devolución del agradecimiento como si de un boomerang se tratase. Ahora era el turno de Diego de sorprender a Martina, que esperaba atenta desde su domicilio a que las buenas noticias llegasen desde el hospital. La espera valió la pena a tenor de la sonrisa que mostraba la menor cuando los que estaban al otro lado del teléfono mediante una videollamada eran su mamá Celina y González Rivas. “¿Martina estás contenta?” Le pregunta el doctor a lo que la niña responde con rotundidad “Sí, mucho”.

No solamente Martina provocó emoción al médico gallego, también desató las risas en el hospital la confesión que hizo Celina. “Antes de la operación, ella miró en Google, ¿cuántas operaciones fallidas habías tenido?” En el vídeo se puede escuchar las carcajadas de los presentes en la habitación además de la sorpresa de Diego “ah, ¿sí? ¿Y cuántas operaciones fallidas tuve?”. La respuesta de la familia haciendo un cero con la mano es clara.

El cirujano que da la vuelta al mundo

Lo último que conocemos de esa entrañable conversación son las palabras del médico “¿me habías investigado ya, no?” que cuestionaba con gracia a la pequeña. No es difícil investigar a Diego González Rivas, tan sólo hace falta poner su nombre en el buscador y aparecen multitud de resultados destacando sus intervenciones, vitales en muchos casos, en 138 países por todo el mundo, unas 1.000 operaciones al año.

Además, el coruñés de 51 años, especializado en cirugía torácica es el creador de una técnica que ha revolucionado el sector, una intervención video asistida mínimamente invasiva VATS y RATS que opera con una sola incisión que permite una recuperación muy rápida.

En estos días, González Rivas hace lo que reza su biografía en redes sociales “viajando por todo el mundo enseñando cirugía”. Su última parada es México, donde ha intervenido a una paciente de 31 años de un tumor central maligno agresivo que ha obligado a extirparle el pulmón completo. Hasta ahí, algo dentro de la normalidad de la que estamos acostumbrados a hablar sobre este cirujano, pero la operación estaba siendo retransmitida en directo en un auditorio. Allí cientos de personas miraban de cerca sus actuaciones. Además del país azteca, sus destinos recientes han sido países como China, Rumanía o Sierra Leona.